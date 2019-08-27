(Özel) Kurtarılması için basınçlı hava sıkılan kedi fırlayarak kaldırıma uçtu

Maltepe’de araç motorunda mahsur kalan kediyi çıkarmak için itfaiye eri tarafından basınçlı hava sıkıldı. Basınçlı hava sıkılan kedinin fırlayarak kaldırıma uçtuğu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi’nde bir sürücü, aracın motor kısmında mahsur kalan kediyi çıkarmayı başaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye erleri, mahsur kalan kediyi kurtarmak için kolları sıvadı. Kediyi kurtarmak için yoğun çaba sarf eden itfaiye erleri, daha sonra farklı bir yola özüme başvurdu. İtfaiye erleri, aracın alt kısmına doğru inen kediyi tüpten basınçlı hava sıkarak kurtarmaya çalıştı. Küçük kedi, basınçlı havanın etkisiyle mahsur kaldığı yerden fırlayarak kaldırıma uçtu. Kurtarma operasyonu sırasında korkan kedi aracın yanından uzaklaştı.

Olayla ilgili konuşan araç sahibi, “Arabaya bindim bir yere gidecektim, kedi sesini duyunca kaputu açtık baktık kedi içinde. İtfaiyeyi aradık Allah razı olsun geldiler çıkardılar” dedi.

