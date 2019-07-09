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(ÖZEL) Kuş cennetinden eşsiz görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 10:19 | Son Güncelleme

Nallıhan Kuş Cennetinde göç eden kuşların oluşturduğu manzara görenleri hayran bıraktı.

Nallıhan Kuş Cennetinde göç eden kuşların oluşturduğu manzara görenleri hayran bıraktı. Gökyüzünde bir ip gibi süzülen kuşların oluşturduğu mest eden anlar havadan görüntülendi.

Nallıhan Kuş Cennetinde göç eden kuşların oluşturduğu manzara görenleri hayran bıraktı. Gökyüzünde bir ip gibi süzülen kuşların oluşturduğu mest eden anlar havadan görüntülendi. Kuşlar havada uçarken yakından çekilen görüntüleri belgesel filmlerini aratmadı. Yüzlerce kuşun birlikte gölün üzerinde uçtuğu görüntüler mest etti. Ankara-İstanbul Karayolu Davutoğlan mevki’inde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti, kuşların göç etmesiyle birlikte fotoğrafçıların ve vatandaşların akınına uğruyor. 425 hektarlık bir alana sahip olan Nallıhan Kuş Cenneti, 179’dan fazla kuşa ev sahipliği yapıyor. Kara çaylak, akkuyruklu kartal, gökdoğan, kuzgun, kırmızı gagalı, dar karpası da Nallıhan Kuş Cenneti’nde görülen kuşlar arasında yer alıyor. Bir yıl boyunca 10 tür yırtıcı kuş, 5 tür baykuş, 35 tür su kuşu, 80 tür ötücü kuş alanda görülüyor. Sarı, kahverengi ve kırmızı tabakalardan oluşan dağlar jeolojik yapısı nedeniyle mest eden görüntülerin oluşmasını sağlıyor. Yıllardır görsel sanatlar ile uğraşan Ömer Gökçen Bayrakçı’nın o görüntüleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenildi. Havaların gitgide ısınması ile birlikte kuşların göçlerinin arttığı Kuş Cenneti, ziyaretçilerden de büyük ilgi görmeye devam ediyor.

(ÖZEL) Kuş cennetinden eşsiz görüntüler

(ÖZEL) Kuş cennetinden eşsiz görüntüler

(ÖZEL) Kuş cennetinden eşsiz görüntüler

(ÖZEL) Kuş cennetinden eşsiz görüntüler

(ÖZEL) Kuş cennetinden eşsiz görüntüler

(ÖZEL) Kuş cennetinden eşsiz görüntüler

(ÖZEL) Kuş cennetinden eşsiz görüntüler

(ÖZEL) Kuş cennetinden eşsiz görüntüler

(ÖZEL) Kuş cennetinden eşsiz görüntüler

(ÖZEL) Kuş cennetinden eşsiz görüntüler

(ÖZEL) Kuş cennetinden eşsiz görüntüler

(ÖZEL) Kuş cennetinden eşsiz görüntüler

(ÖZEL) Kuş cennetinden eşsiz görüntüler

(ÖZEL) Kuş cennetinden eşsiz görüntüler

(ÖZEL) Kuş cennetinden eşsiz görüntüler

(ÖZEL) Kuş cennetinden eşsiz görüntüler

(ÖZEL) Kuş cennetinden eşsiz görüntüler

(ÖZEL) Kuş cennetinden eşsiz görüntüler

(ÖZEL) Kuş cennetinden eşsiz görüntüler

(ÖZEL) Kuş cennetinden eşsiz görüntüler

(ÖZEL) Kuş cennetinden eşsiz görüntüler
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