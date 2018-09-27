Özel Kuvvetler Komutanlığı davasında savcı mütalaasını açıkladı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın (ÖKK) ele geçirilmeye çalışılmasıyla ilgili 68 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. 31 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsini isteyen savcı, 35 sanığın da 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Firari 2 sanığında dosyasının ayrılması istenildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Sanık, tanık ve müşteki ifadeleri tamamlanan davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın darbeciler tarafından ele geçirilmeye çalışıldığı belirterek, davanın sanıklarından eski Albay Ümit Bak ile eski Yarbay Mehmet Ali Çelik'in bu kapsamda darbe faaliyetlerini koordine ettiği belirtildi. Ümit Bak, Mehmet Ali Çelik ile bazı darbecilerin darbe faaliyeti içinde olmayan askerleri darbeye dahil etmeye çalıştığına dikkat çekilen mütalaa, dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın FETÖ'cü darbeciler tarafından kaçırılmaya çalışıldığını, ancak Aksakallı'nın darbecilerin elinden kurtulduğunu ifade etti. Savcı mütalaasında, Aksakallı'nın telefon ile davanın sanıklarından Ümit Bak'a ulaştığını ve sıkıyönetim listesinin geçersiz olduğunu söylediğini belirterek, "Sanık Ümit Bak'ın 'elimde emir var, yeni komutan Semih Terzi' diyerek telefonu kapattığı anlaşılmıştır. Sanık Mehmet Ali Çelik'in ise Ümit Bak'a hitaben 'neyi bekliyorsunuz komutanım? Bizim komutanımız Semih Terzi' dediği ve bu saatten sonra Ümit Bak'ın telefonlara cevap vermeme kararı verdiği belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

31 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Savcı, darbeye yönelik faaliyet yürüttüğünü belirttiği sanıklar Ümit Bak, Mehmet Ali Çelik, Ahmet Müfit Küçük, Ali Kapucu, Baki Ağyar, Bekir Kurt, Bilal Tosun, Engin Kaya, Engin Sevinç, Fahri Ersoy, Faruk Erkul, Fatih Uysal, Gökhan Mercan, Mehmet Raydemir, Murat Aydın, Mustafa Koyuncu, Muzaffer Han, Okan Türkmen, Osman Çolak, Özgür Çiloğlu, Ramazan Kılıç, Rasim Eşref Çıtak, Serkan Ak, Serkan Coşkun, Sezgin Güney, Şenol Soylu, Turgay Usanmaz, Uğur Demirtaş, Ümit Burtaçoğlu, Veysel Ezgin ve Yakup Akkuş'un 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, söz konusu sanıklardan Ahmet Müfit Küçük, Fahri Ersoy, Serkan Coşkun, Sezgin Güney ve Veysel Ezgin'e müşteki İsmail Oğuz'u 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan ayrıca 20 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

35 SANIĞA TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN CEZA İSTEDİ

Savcı, sanıklar Adem Loğa, Ahmet Aslan, Ahmet Seçkin Vural, Ahmet Turan Yücedağ, Alperen Berat Durmuş, Cem Sinan Yenal, Emrah Şentürk, Emre Andıç, Ertuğrul Bozçal, Fatih Rüştü Keten, Gürbüz Türk, Halil Kuş, Hüseyin Uğurer, Hüseyin Uludağ, Kadir Aslan, Mehmet Durmaz, Mehmet Koç, Mehmet Kuşlu, Mehmet Ali Eser, Mehmet Yaşar Çelik, Mustafa Avdan, Mustafa Sarıboğa, Osman Yalçın, Ökkeş Dursun Öztürk, Ömer Faruk Cavlazoğlu, Raşit Özdilek, Sedat Soysal, Selçuk Sert, Süleyman Menteş, Şükrü Bülbül, Ufuk Kaplan, Umut Coşkun, Yalçın Damar, Yasin Deribaş ve Yıldıray Yılmaz'ın, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsini talep etti. Firari 2 sanığın ise dosyasının ayrılması istenildi.

