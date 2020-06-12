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Özel Kuvvetler subayından bakanlığa aşırı sağcılık mektubu

12.06.2020 20:28 | Son Güncelleme

Alman özel kuvvetlerinde (KSK) görev yapan bir yüzbaşı, Savunma Bakanı'na mektup yazdı.

Yüzbaşı birlik içinde aşırı sağcı eğilimlere göz yumulmasından ve bunların gizlenmesinden şikayetçi oldu.Alman ordusuna bağlı Komando Özel Kuvvetleri'nde (KSK) görev yapan bir yüzbaşı Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'e bir mektup yazarak birlik içerisindeki kötü durumdan şikayetçi oldu.

Spiegel'in haberine göre 12 sayfalık mektupta Alman yüzbaşı, KSK içinde aşırı sağcı eğilimlere göz yumulduğunu ve kısmen bunların bilinçli olarak örtbas edildiğini ifade etti. Yüzbaşı, birlik içindeki askerlere de yaşanan olaylarla ilgili olarak üstlerini bilgilendirmemeleri gerektiği konusunda telkinde bulunulduğunu yazdı.

Bakanlık mektubu doğruladı

Savunma Bakanlığı dpa'ya yaptığı açıklamada bakanlığa bir mektup ulaştığını doğruladı ancak detay vermedi. Açıklamada Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer'in her türden aşırılık yanlısı ideolojiye karşı sıfır tolerans çizgisinde olduğu belirtildi. Kramp-Karrenbauer, KSK'da daha önce aşırı sağcılık vakaları nedeniyle bir çalışma grubu oluşturmuştu. Grubun, hazırladığı raporu yazın sunması bekleniyor.

"Aşırı sağcılık görmezden geliniyor"

Spiegel'in haberine göre mektubu kaleme alan yüzbaşı birlik içerisinde aşırı sağcı faaliyetlerin "görmezden gelindiğini ya da tamamen hoşgörüldüğünü" ifade etti. 2018 yılından beri KSK'da görev yapan yüzbaşı birlik içinde aşırı sağcı eğilimlere karşı bir "görmezden gelme kültürü" olduğunu ifade etti. Yüzbaşı mektubunda birlik içindeki eğitim subayını örnek verdi. Eğitmenin "saldırgan milliyetçi muhafazakar mantalitesini" saklamadığını yazdı. Söz konusu subayın idaresi altındaki komuta merkezinin arama kodu olarak "Y-88" kullandığını belirtti. Acemi askerlerin bunu Hitler selamı olarak algıladıklarını ancak baskı görme endişesi nedeniyle kimsenin bunu rapor etmediğini kaydetti.

Almanya'da neonaziler 88 sayısını, H harfinin alfabenin sekizinci harfi olması bakımından HH yerine kullanıyor. HH, Hitler selamı olan "Heil Hitler" sözünün kısaltması.

"Alman ordusu ölçülerine uymayan bir bağlılık isteniyor"

Yüzbaşı mektubunda ayrıca eğitmenlerin acemilerin ses çıkarmamalarını empoze ettiklerini ifade etti. KSK içinde askerlerden talep edilen bağlılığın, "emir ve itaat sınırları bakımından Alman ordusu ölçüleriyle bağdaşmadığını" belirtti. Ayrıca cezaların "askerleri ve eleştirel subayları itaatkar hale getirmek" için bir araç olarak kullanıldığını kaydetti. Yüzbaşı mektubunda tüm bunların sonucunda "bir tür ölü itaatinin", "hukuka aykırı davranışları kabullenme kültürünün", "zehirli bir birlik kültürünün" oluştuğunu belirtti.

KSK son yıllarda Alman kamuoyunda sık sık bünyesindeki aşırı sağcılarla gündeme geliyor.

dpa / EC, TY

Deutsche Welle Türkçe

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