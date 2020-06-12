Özel Kuvvetler subayından bakanlığa aşırı sağcılık mektubu

Yüzbaşı birlik içinde aşırı sağcı eğilimlere göz yumulmasından ve bunların gizlenmesinden şikayetçi oldu.Alman ordusuna bağlı Komando Özel Kuvvetleri'nde (KSK) görev yapan bir yüzbaşı Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'e bir mektup yazarak birlik içerisindeki kötü durumdan şikayetçi oldu.

Spiegel'in haberine göre 12 sayfalık mektupta Alman yüzbaşı, KSK içinde aşırı sağcı eğilimlere göz yumulduğunu ve kısmen bunların bilinçli olarak örtbas edildiğini ifade etti. Yüzbaşı, birlik içindeki askerlere de yaşanan olaylarla ilgili olarak üstlerini bilgilendirmemeleri gerektiği konusunda telkinde bulunulduğunu yazdı.

Bakanlık mektubu doğruladı

Savunma Bakanlığı dpa'ya yaptığı açıklamada bakanlığa bir mektup ulaştığını doğruladı ancak detay vermedi. Açıklamada Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer'in her türden aşırılık yanlısı ideolojiye karşı sıfır tolerans çizgisinde olduğu belirtildi. Kramp-Karrenbauer, KSK'da daha önce aşırı sağcılık vakaları nedeniyle bir çalışma grubu oluşturmuştu. Grubun, hazırladığı raporu yazın sunması bekleniyor.