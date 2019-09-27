HABER

(Özel) Kuyumcuda deprem anında yaşanan panik güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 08:56 | Son Güncelleme

İstanbul’da dün yaşanan deprem ile ilgili yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’da dün yaşanan deprem ile ilgili yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ümraniye’de kaydedilen görüntüler iş yeri sahibi müşterileri deprem oluyor diye uyarınca, müşteriler hızla dışarı koşuyor. Diğer bir görüntüde ise dükkanda tek başına telefonla konuşan şahıs hızla koşarak dükkandan çıkıyor.
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen deprem büyük paniğe neden olmuştu. Depremle ilgili yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ümraniye’de bir kuyumcu dükkanında bulunan kalabalık müşteri grubu alışveriş yaparken, iş yeri çalışanları depremi fark ediyor. Çalışan deprem oluyor diye müşterileri uyarırken, müşteriler de hızla dışarı koşuyor. İş yeri sahibi de onlarla birlikte dışarı koşarken, daha sonra tekrar geri gelip telefonunu alıyor. Öte yandan yine Ümraniye’de kaydedilen görüntüde ise bir çalışan telefonla konuştuğu sırada deprem oluyor. Çalışan telefonla birlikte hızla koşarak dükkandan kaçıyor.

PARTNERObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisiObjektiflerden kaçamadılar! İşte ünlü oyuncunun sevgilisi
Trabzon’da öğrenci servisi pikap ile çarpıştı: 2 yaralıTrabzon’da öğrenci servisi pikap ile çarpıştı: 2 yaralı
Kırmızı ışıkta otomobili biçen kamyon şoförü: "Durmam imkansızdı"Kırmızı ışıkta otomobili biçen kamyon şoförü: "Durmam imkansızdı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Deprem anında canını hiçe saydı

Deprem anında canını hiçe saydı

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinop’ta şüpheli ölüm

Sinop’ta şüpheli ölüm

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.