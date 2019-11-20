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(Özel) Kuyumcudaki tırnakçının yüzükleri kaşla göz arasında cebine attığı anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 09:16 | Son Güncelleme

Pendik’te kuyumcuda alyans yüzükleri deniyormuş gibi yaparak parmağına takan şahıs, kuyumcunun başka müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilerek iki yüzüğü cebine attı.

Pendik’te kuyumcuda alyans yüzükleri deniyormuş gibi yaparak parmağına takan şahıs, kuyumcunun başka müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilerek iki yüzüğü cebine attı. Sonrasında hiçbir şey olmamış gibi kuyumcuyla fiyat pazarlığına girişti. Şahıs bir süre kuyumcuda vakit geçirdikten sonra çaldığı iki yüzükle beraber kuyumcuyu terk etti. Şahsın deniyor gibi yaparak parmağına taktığı yüzükleri kaşla göz arasında cebine attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Pendik’te bir kuyumcuda yaşanan olayda, kimliği henüz bilinmeyen bir şahıs girdiği kuyumcuda altın alyanslara bakmak istediğini söyledi. Kendisine gösterilen yüzükleri inceleyen şahıs, kuyumcunun başka bir müşteriyle ilgilendiği sırada iki yüzüğü parmağına taktı. Yüzükleri deniyormuş gibi yapan şahıs, kuyumcunun bir anlık boşluğundan faydalanarak parmağındaki yüzükleri çıkarıp kaşla göz arasında cebine attı. Pişkin hırsız ardından kuyumcuyla fiyat pazarlığı yaparak bir süre daha kuyumcuyu oyaladı. Hırsız daha sonra cebine attığı iki alyans yüzükle beraber kuyumcudan çıkıp kayıplara karıştı.
Olayla ilgili konuşan kuyumcu çalışanı, “Müşteriler varken şahıs bizi seyrediyor sonra içeri giriyor. Altın alyans yüzükleri soruyor abimiz de 3 tablo çıkarıyor. Fiyatını sorduktan sonra abimiz diğer müşterilerle ilgilendiği zaman iki yüzüğü alıp parmağına takıyor. Fiyat soruyor sonra pazarlık yapıyor bizimle. Abimiz yine daldığı an iki yüzüğü sol cebine atıyor. Sonra pişkin pişkin ‘bana indirim yapar mısınız’, ‘nişanlımı getireceğim beğenirse alacağız’ diyor. Çıktıktan sonra biz fark ediyoruz” dedi.
Kuyumcuya giren hırsızın parmağına taktığı yüzükleri kaşla göz arasında cebine atıp çaldığı anlar dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs kuyumcuya girip yüzükleri incelemeye başlıyor. İki yüzüğü el çabukluğuyla parmağına takıyor. Daha sonra yüzükleri parmağından çıkarıp cebine atıyor ve dükkandan çıkıyor.

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