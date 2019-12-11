(Özel) Kuzey Marmara Otoyolunda çalışmaların yüzde 85’i tamamlandı

İstanbul-Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen ve 21 Aralık 2020’de tamamlanacak Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmaların 85’i tamamlandı. Asfalt serimlerinin sürdüğü Kocaeli’deki çalışmalar havadan görüntülendi.

İki kıt’ayı birleştirerek aynı anda 4 aracın yan yana geçebileceği tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmaların yüzde 85’i tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın talimatıyla çalışmaları hızlandırılan ve 21 Aralık 2020 yılında tamamlanarak hizmete açılacak olan Kocaeli kesimindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tamamlandığında toplam 430 kilometrelik yola sahip olacak Kuzey Marmara Otoyolunun Kocaeli kesiminde dev viyadükler ve tünellerin büyük bir kısmı tamamlanarak asfaltlama çalışmalarına başlandı. Toplam maliyeti 13.6 milyar TL olan projede yoğun bir şekilde devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesimindeki çalışmalar havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da canlı yayın ile bağlandığı açılışta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan tarafından 4. Kesimi ve Dilovası Liman ve Sevindikli Kavşakları hizmete açılmıştı. Yolun 5. Kısmında yer alan Dilovası Liman Yolu bağlantısı ve Sakarya arasında bulunan 48,72 kilometrelik kısmında ise Kandıra’dan gelen araçların da yola bağlantısını sağlayacak Çayırköy Kavşağı büyük oranda tamamlanarak, otoyol gişelerinin de montajı yapıldı. Büyük bir hızla devam eden çalışmalarda asfalt serim işlemleri ise devam ediyor. Havadan görüntülenen çalışmalarda 5. kısımda bir yandan tünellerdeki çalışmaların sonlandırıldığı diğer yandan da dolgu ve asfaltlama çalışmalarının sürdüğü görülüyor. 21 Aralık 2020’de tamamlanacak çalışmalar ile İstanbul’un Avrupa Yakası Çatalca’dan Sakarya’nın Akyazı ilçesine kadar kesintisiz ulaşım sağlanacak.