HABER

(Özel) Kuzguncuk’ta tekme ve yumrukların konuştuğu kavga kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 11:36 | Son Güncelleme

Kuzguncuk’ta iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar konuştu.

Kuzguncuk’ta iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar konuştu. Bazı kadınlar kavga eden şahısları ayırmaya çalıştı. Tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerayla kaydedildi.
İstanbul’un en sakin semtlerinden olan Kuzguncuk’ta dün akşam iki grup birbirine girdi. Sebebi henüz bilinmeyen kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada çevredekilerin panik yaşadığı gözlendi. Tarafları ayırmaya çalışan çevredeki bazı kadınlar yoğun çaba sarf etti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandı.
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grup birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırıyor. Kadınlar da şahısları ayırmaya çalışıyor.

Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı
Kapısı iple tutturulan kamyonetle tehlikeli yolculukKapısı iple tutturulan kamyonetle tehlikeli yolculuk
‘Mutlu Pazar’ operasyonuna 6 tutuklama‘Mutlu Pazar’ operasyonuna 6 tutuklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

Küfür krizi büyüyor! Şoke eden karar

Küfür krizi büyüyor! Şoke eden karar

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Maaşlara haciz koydurup vurgun yaptılar

Beşiktaş'ta bir evin bahçesinde köpek kurşunlanarak öldürüldü

Beşiktaş'ta vahşet! Vurup kaçtı

İstanbul’da motosikletli magandanın 'tek teker' ve 'makas' terörü kamerada

İstanbul'da 'tek teker' terörü

Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı

Kahramanmaraş’ta feci kaza! 3 yaralı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

İstanbul'da silahlı saldırı! Polis her yerde onları arıyor!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Polis her yerde onları arıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.