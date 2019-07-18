(Özel) Laboratuvarları birleştirdiler milyonluk tasarruf sağladılar

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde 20 bin metrekarelik kapalı alana sahip TEKNOLAB ile laboratuvarlar tek bir çatı altında birleştirildi. Bu sayede milyonluk tasarruf sağlanıyor.

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi laboratuvar dersleri ve araştırmalarda verimliliği arttırmak için TEKNOLAB adı altında yeni bir model uygulamasına geçildi. Yaklaşık bir yıldır uygulanan ve büyük oranda olumlu sonuç alınan uygulamada bölüm bazlı laboratuvar uygulamasından çok disiplinli laboratuvar uygulaması uygulanıyor. Bu uygulamada aynı konuda her bölüme laboratuvar yerine aynı mekanda disiplinler arası tematik laboratuvarlar yer alıyor.

Böylece daha güçlü bir laboratuvar altyapısı oluşturuldu. Aynı cihazın birden fazla alımının önüne geçilerek döviz kaybının önlenmiş oldu. TEKNOLAB ile farklı disiplinden araştırmacıların bir arada çalışması sağlanarak çok disiplinli araştırma üretkenliğin artması hedeflendi. 20 bin metrekarelik alanda hizmet veriyor

Yaklaşık 20 bin metrekarelik kapalı alana sahip TEKNOLAB bünyesinde Malzeme, Mekanik, HidroMekanik, Termodinamik, Yer Mekaniği, İnsansız ve Akıllı Sistemler, Uzay Teknolojileri ve Konumsal Analiz, Haberleşme, Elektronik Devreler, Mikroişlemciler, Elektrik makinaları, 5G, Sinirbilim ve Biyomalzeme Laboratuvarları yer alıyor.

Hizmete girmesinden itibaren Teknopark için önemli bir Merkez Laboratuvar desteği sağlanmış oldu.

’Yerli ve milli, Türkiye’de başka örneği yok’

Öte yandan TEKNOLAB bünyesinde bulunan Hidrolik Laboratuvarı’nda üretilen Hidrolik Kanal da Türkiye’nin sayılı donanımlarından biri oldu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından nehir yatakları, köprü yıkılmasıyla ilgili köprü ayaklarındaki oyulmaları ve nehir akımlarını çalışmak için dizayn edilen, yerli ve milli üretimle yapılan ve Avrupa’da 120 bin Euro’ya satılan hidrolik kanal Türk mühendisler tarafından 100 bin TL ye mal edildi.

Hidrolik Kanalı gazetecilere tanıtan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, "Avrupa’da 120 bin Euro’ya satılan hidrolik kanal Türk Mühendisleri tarafından ise 100 Bin TL’ye mal edildi. Burası Mühendislik Fakültesinin en gözde laboratuvarlarından birisi. Bunların içinde en özel olanı bu arkamda gördüğünüz hidrolik kanal bu kanal ile nehir yataklarındaki, denizlerdeki pek çok olayı modelleyebiliyorsunuz. Aşınmaları, erozyonları modelleyebiliyorsunuz. Bu cihaz öyle piyasada bulabileceğiniz bir cihaz değil. Arkadaşlarımız bunun için yurt dışından önce bir fiyat teklifi aldı. 120 bin Euro’ydu. Bu pahalı bir sistem olduğu için tasarımı kendileri yaptılar ve yurt içinden bir firmaya bunu imal ettirdiler. Bu proje 100 bin TL’ye mal oldu. Bu artık yurt içine, yurt dışına pazarlanabilir bir ürün oldu. Bu hakikaten bizim için gurur verici bir cihaz olarak ortaya çıkmış durumda. Firmalarımız tarafından yurt dışına pazarlaması yapılabilir" ifadelerine yer verdi.