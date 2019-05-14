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(Özel) Levent’te plazaya kiloluk camı çekme yöntemi “pes” dedirtti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 09:49 | Son Güncelleme

Levent’te bir ucunu korkuluklara diğer ucunu da çatıya bağladıkları halatla kilogramlık camın plazaya çekilme yöntemi “bu kadarına da pes” dedirtti.

Levent’te bir ucunu korkuluklara diğer ucunu da çatıya bağladıkları halatla kilogramlık camın plazaya çekilme yöntemi “bu kadarına da pes” dedirtti. Vatandaşların sıklıkla kullandığı caddeni üstünde camın yerleştirilmesi kameralara yansıdı.
Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi üzerinde önceki gün saat 11.00 sıralarında kameralara yansıyan olayda plazaya cam taşımak isteyen bir grup, asansör kullanmak yerine ilkel ve tehlikeli bir yol seçti. Taşımada kullanacakları halatın bir ucunu korkuluklara diğer ucunu da çatıya bağlayan görevliler, aşağıdan yerleştirdikleri kilogramlık camı dev plazanın orta katlarına yerleştirmek istedi.

Metrelerce yüksekliğe kiloluk cam çektiler
Bir süre sonra görevliler aşağıdaki camı yukarıya çekmeye başladı. Dakikalar süren işlemde vatandaşlar cam altından koşarak geçti. Sorumsuz görevlilerin asansör kullanmak yerine böyle bir yöntem seçmesi ise kafalarda soru işareti oluşturdu. Bir süre sonra camı yukarıya çeken görevliler, plazaya yerleştirdi. Yürekleri ağza getiren o anlar ise kameralara yansıdı.

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