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(ÖZEL)- Leyleklerin göçü masalsı görüntüler oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 13:06 | Son Güncelleme

Yaz mevsiminin sonlarına gelinmesi ile birlikte daha sıcak yerlere giden leyleklerin büyük göçü İstanbul semalarında havadan görüntülendi.

Yaz mevsiminin sonlarına gelinmesi ile birlikte daha sıcak yerlere giden leyleklerin büyük göçü İstanbul semalarında havadan görüntülendi. Yüz binlerce leyleğin havada dans edercesine aynı anda uçması masalsı görüntüler oluşturdu.
Baharın müjdecisi olarak bilinen leylekler, yaz mevsiminin sonunun yaklaşmasıyla birlikte, sürüler halinde sıcak bölgelere göç ediyor. Afrika’dan sürüler halinde Avrupa ve Asya topraklarına göç eden leylek sürüler İstanbul semalarında havadan görüntülendi. Yüz binlerce leyleğin aynı anda havada dans edercesine uçtuğu o anlar masalsı görüntüler oluşturdu. Durumu fark eden birçok vatandaş ise cep telefonları ile leyleklerin göçünü kayıt altına aldı. Daha sıcak bölgelere ulaşmak için gökyüzünde kimi zaman kanat çırpan kimi zamanda süzülen leyleklerin eşsiz görüntüsü izleyenleri kendine hayran bıraktı.

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