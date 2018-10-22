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(ÖZEL) LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EVDEKİ DENEYİ FACİAYLA SONUÇLANIYORDU

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 10:44 | Son Güncelleme

İki lise öğrencisinin evde yaptıkları deney patlamaya neden oldu.

İki lise öğrencisinin evde yaptıkları deney patlamaya neden oldu. Patlama sonucunda 17 yaşındaki Ali Ç.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanık oluştu. Haber-Kamera Emin YEŞİL İSTANBUL , (DHA) Sultangazi'de lise öğrencileri Tarık G. ve Muhammed Ali Ç.'nin evde yaptığı deneyde patlama meydana geldi. Patlamada Lise 3. Sınıf öğrencisi Tarık G. (17) hafif yaralanırken, arkadaşı Muhammed Ali Ç.'nin yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanık oluştu. BİR ANDA PATLAMA MEYDANA GELDİ Olay, 20 Ekim Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tarık G., sınıf arkadaşı Muhammed Ali Ç.'yi ders çalışmak için evlerine davet etti. Evde bir araya gelen iki arkadaş bir süre ders çalıştıktan sonra, test çözmeye başladı. Evin mutfak bölümünde çalışan Tarık G. ve Muhammed Ali Ç., daha sonra deney yapmaya karar verdi. İki arkadaşın deney çalışmasında, kimyasal karışımlar patlamaya neden oldu. Patlamada Muhammed Ali Ç.'nin yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerleri yanarken, arkadaşı Tarık G., hafif şekilde yaralandı. ŞOK GEÇİRİP, ÇIĞLIK ATTI Patlama sesi üzerine mutfağa koşan anne Derya G., gördüğü manzara karşında şok geçirip, çığlık atmaya başladı. Çığlıkları duyup eve gelen komşular, kendi imkanlarıyla Tarık G., ve Muhammed Ali Ç.'yi Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay esnasında çıkan duman tüm binayı sarınca, bina sakinleri dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İTFAİYE EKİPLERİ ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri laboratuvarda yapılması gereken deneyin evde yapılmaya çalışıldığını öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemediler. Anne Derya G., oğlu Tarık G., ve Muhammed Ali Ç.'nin ders çalıştıkları sırada bir patlama sesi duyduğunu ve patlama sonrası evi duman sardığını söyledi. Olaydan sonra Sultangazi Lütfiye Nuir Burat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tarık G.,tedavisinin ardından taburcu edildi. Yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanık oluşan Muhammed Ali Ç., ise yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammed Ali Ç.'nin Yanık Ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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