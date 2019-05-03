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(Özel) Lisede nefes kesen tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 09:10 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde İHH Arama Kurtarma Ekipleri tarafından okullarda deprem tatbikatları sürüyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde İHH Arama Kurtarma Ekipleri tarafından okullarda deprem tatbikatları sürüyor. Yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı.
İHH Arama Kurtarma Ekipleri okullarda gelen talep doğrultusunda hem teorik, hem de uygulamalı olarak eğitimlerini sürdürüyor. Naire Çikayeva Anadolu Lisesinde yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı. Tatbikat öncesi İHH Arama Kurtarma Başkanı Yavuz Bayram öğrencilere bir seminer verdi. Seminerin ardından tatbikata geçildi. Deprem tatbikatında önce sirenler çaldı, öğrenciler okulu tahliye etti. Daha sonra iki kurtarma ekibinin iple aşağı inmesi nefesleri kesti. Ekibin açtığı Türk bayrağı büyük alkış aldı. Daha sonra okulla mahsur kalan bir öğrenci sedye yardımıyla okullan çıkarıldı. Arama kurtarma köpeğinin yaptığı gösteri büyük alkış aldı.
Başarıyla yapılan tatbikat sonrası bir açıklama yapan Bayram, "Her hafta bir okulda tatbikat yapmak için enerjimiz var. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Afete hazır okul kampanyası üzerinde yürüyoruz. Yine AFAD ve milli eğitimle ortak çalışmalara imza atıyoruz. Ekibimiz gerçekten çok azimli, her gittiğimiz okullarda güzel karşılanıyoruz. Okullarda deprem tatbikatları yapıyoruz. Temel affet bilinci eğitimi veriyoruz. Deprem tahliyesi yapıyoruz, yukarıdan iniş gösterisi yaptıktan sonra arama kurtarma köpeğimizle sonra tatbikatımızı bitiriyoruz. Okulların taleplerine göre yangın söndürme tatbikatında gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

(Özel) Lisede nefes kesen tatbikat

(Özel) Lisede nefes kesen tatbikat

(Özel) Lisede nefes kesen tatbikat

(Özel) Lisede nefes kesen tatbikat

(Özel) Lisede nefes kesen tatbikat

(Özel) Lisede nefes kesen tatbikat

(Özel) Lisede nefes kesen tatbikat

(Özel) Lisede nefes kesen tatbikat

(Özel) Lisede nefes kesen tatbikat

(Özel) Lisede nefes kesen tatbikat

(Özel) Lisede nefes kesen tatbikat

(Özel) Lisede nefes kesen tatbikat

(Özel) Lisede nefes kesen tatbikat

(Özel) Lisede nefes kesen tatbikat

(Özel) Lisede nefes kesen tatbikat
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