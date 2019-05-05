HABER

(Özel) Liseli genç yaptığı mekanizmayla güvenlik güçlerinin hayatını kurtaracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 09:54 | Son Güncelleme

Liseli gencin geliştirdiği sistemle artık silahlar sadece sahipleri tarafından kullanılacak.

Liseli gencin geliştirdiği sistemle artık silahlar sadece sahipleri tarafından kullanılacak. Güvenlik güçleri silahlarını kaptırdıklarında vurulmak zorunda kalmayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ öncülüğünde bu yıl sekizincisi düzenlenen Turkish Airlines Science Expo Bilim Şenliğinde, Isparta Tümay Yavuz Ali Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi Vildan Bayındır’ın geliştirdiği, ateşli silahlarda kullanılan parmak okuyan silah tertibatı tanıtıldı. Artık güvenlik güçlerinin silahları başkasının eline geçse de kullanılamayacak. Silahların tetiklerinin üzerine yerleştirilen parmak okuyucu sayesinde her silahı sadece parmak izi tanıtılan kişi kullanacak. Bu sayede bir boğuşma veya başka bir sebepten ötürü güvenlik güçlerinin silahını eline geçiren suçlu, bu silahı kullanıp güvenlik güçlerine ateş edemeyecek. Bu aparatın takıldığı silahı parmak izi tanımlı kişi dışında kimse kullanamıyor.
Bu sistemin tüm silahlarda kullanılabileceğini söyleyen Vildan Bayındır, "Ben parmak izi okuyan silah tasarladım. Bu tasarım sayesinde sizin olan silahı başkası kullanamayacak. Bu sayede cinayet, intihar ve kazalar bir nevi önlenmiş olacak. Bizim istediğimiz silahlanmanın kontrol altına alınması değil, popülerliğini ve yaygınlığını azaltmak. Sistem şöyle çalışıyor: Üretici firma tarafından silah alacak kişinin parmak izi verileri kaydediliyor. Bu silahı eline geçiren başka biri kullanamıyor. Son zamanlarda silahların kolay elde edilmesiyle birlikte cinayet ve kazalar çok artmaya başladı. Parmak izi sayesinde bu gibi durumların bir azaltacağını ümit ediyoruz. Mesela güvenlikçiler hırsızla karşı karşıya geldiğinde bir anlık dalgınlığıyla silahını kaptırsa bile bu silahı alan kullanamayacak. Bu sistemin maliyeti silah başına 700 lira olacak" dedi.

(Özel) Liseli genç yaptığı mekanizmayla güvenlik güçlerinin hayatını kurtaracak

(Özel) Liseli genç yaptığı mekanizmayla güvenlik güçlerinin hayatını kurtaracak

(Özel) Liseli genç yaptığı mekanizmayla güvenlik güçlerinin hayatını kurtaracak

(Özel) Liseli genç yaptığı mekanizmayla güvenlik güçlerinin hayatını kurtaracak

(Özel) Liseli genç yaptığı mekanizmayla güvenlik güçlerinin hayatını kurtaracak

(Özel) Liseli genç yaptığı mekanizmayla güvenlik güçlerinin hayatını kurtaracak

(Özel) Liseli genç yaptığı mekanizmayla güvenlik güçlerinin hayatını kurtaracak

(Özel) Liseli genç yaptığı mekanizmayla güvenlik güçlerinin hayatını kurtaracak

(Özel) Liseli genç yaptığı mekanizmayla güvenlik güçlerinin hayatını kurtaracak

(Özel) Liseli genç yaptığı mekanizmayla güvenlik güçlerinin hayatını kurtaracak

(Özel) Liseli genç yaptığı mekanizmayla güvenlik güçlerinin hayatını kurtaracak

(Özel) Liseli genç yaptığı mekanizmayla güvenlik güçlerinin hayatını kurtaracak

(Özel) Liseli genç yaptığı mekanizmayla güvenlik güçlerinin hayatını kurtaracak

(Özel) Liseli genç yaptığı mekanizmayla güvenlik güçlerinin hayatını kurtaracak

(Özel) Liseli genç yaptığı mekanizmayla güvenlik güçlerinin hayatını kurtaracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Medyum Keto hayatını kaybetti

Medyum Keto hayatını kaybetti

Kerimcan Durmaz skandal videoyla ilgili sessizliğini bozdu: Özür diliyorum, o kadar mahcubum ki...

Kerimcan Durmaz skandal videoyla ilgili sessizliğini bozdu: Özür diliyorum, o kadar mahcubum ki...

Maduro'dan dikkat çeken sözler! Savaş uyarısı

Maduro'dan dikkat çeken sözler! Savaş uyarısı

ABD'den AA ofisinin de vurulduğu saldırıya ilişkin açıklama!

ABD'den AA ofisinin de vurulduğu saldırıya ilişkin açıklama!

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

İstanbul'da sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga

Nafaka süresi sınırlı mı olacak? MHP kanun teklifi hazırladı

MHP’den nafaka teklifi!

3 ev tamamen yandı

3 ev tamamen yandı

Zonguldak için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Zonguldak için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Yozgat için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Yozgat için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Yalova için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

Yalova için İmsak vakti 2019: Sahura saat kaçta kalkılacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.