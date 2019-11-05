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(Özel) Lösemi hastası küçük kız öğrenciye arkadaşlarının yaptığı sürpriz herkesi ağlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 09:44 | Son Güncelleme

Pendik’te ilkokul öğrencisi olan lösemi hastası Zeynep Kübra Kaya’ya okul arkadaşlarının yaptığı sürpriz herkesi gözyaşlarına boğdu.

Pendik’te ilkokul öğrencisi olan lösemi hastası Zeynep Kübra Kaya’ya okul arkadaşlarının yaptığı sürpriz herkesi gözyaşlarına boğdu. Küçük Zeynep’i mutlu etmek isteyen arkadaşları, evin önünde ‘Zeynep seni çok seviyoruz’ yazılı pankart açarak küçük kız için tezahürat yaptılar. Küçük Zeynep bu sürpriz karşısında tarifsiz bir mutluluk yaşarken, o anlar Hababam Sınıfı filmindeki Mahmut Hoca’ya sürpriz yapılan sahneyi akıllara getirdi.
Pendik’te bir ilkokulda 2. sınıf öğrencisi olan lösemi hastası Zeynep Kübra Kaya’ya destek olmak için okul arkadaşları bir sürpriz hazırladı. Çocuklar, küçük Zeynep’in evinin önüne ‘Zeynep seni çok seviyoruz’ yazılı pankart ile gelerek adıyla tezahürat yaptılar. Dışarıdaki sesleri duyan küçük kız, balkona çıktığında okul arkadaşlarını gördü ve duygusal anlar yaşadı. Evinden dışarıya çıkan küçük Zeynep, arkadaşlarına ve öğretmenine sımsıkı sarıldı. Çocukların lösemi hastası kıza yaptığı sürpriz hem Zeynep’in hem de gören herkesi adeta ağlattı. İlkokul çocuklarının lösemi hastası kıza yaptıkları sürpriz, Hababam Sınıfı filminde öğrencilerin Mahmut Hoca’ya hastanede yaptıkları sürpriz ziyareti akıllara getirdi.
Arkadaşlarının sürprizi karşısında mutluluk yaşayan Zeynep, “Herkes bağırdığı için sesler birbirine karıştı, kimin olduğunu anlayamadım. İlkokul aklıma geldi ama, balkona çıktığım anda onları gördüğümde değişik bir duygu yaşadım. Çok güzel bir duygu” dedi.

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