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(Özel) Lüks aracın sahibini şoke eden hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 08:59 | Son Güncelleme

İstanbul Eyüpsultan’da lüks bir aracın yanına gelen şüpheli şahıs, aracın dikiz aynalarını 10 saniyede çalarak kayıplara karıştı.

(Özel) Lüks aracın sahibini şoke eden hırsızlık

İstanbul Eyüpsultan’da lüks bir aracın yanına gelen şüpheli şahıs, aracın dikiz aynalarını 10 saniyede çalarak kayıplara karıştı. Aracının 2 bin TL değerindeki aynalarının çalındığını oto yıkama servisinde öğrenen araç sahibi ise hayatının şokunu yaşadı. 10 saniyelik hırsızlık anı ise bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İstanbul’da son günlerde lüks araçların dikiz aynalarına dadanan kişi ya da kişiler bu kez Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy’de görüldü. Olay, Cumartesi günü sabah erken saatlerde mahallede bulunan bir sokakta yaşandı. Park halinde olan aracın yanına gelen bir şahıs, 10 saniye içerisinde aracın dikiz aynalarını söktü. Yaklaşık 2 bin TL değerindeki aynaları yanına alan şahıs olay yerine geldiği araca binerek izini kaybettirdi.

"Kameralardan izledim iki camımı 10 saniyede çalarak arabasına binmiş gitmiş"
Araç sahibi Erdem K. ise yaklaşık 2 bin TL tutarındaki aynalarının çalındığını öğle saatlerinde aracını ota yıkama servisine verdiğinde öğrendi. Yaşananlar karşısında adeta şoke olan genç sürücü, “Sabah kapımızın önünde arabamız duruyordu. Aracımın aynasının iç camını çalmışlar. Bu hırsızları anlayamıyoruz. Kameralardan izledim iki camımı 10 saniyede çalarak arabasına binmiş gitmiş. Kasko şirketi ile görüştüm bana vermiş oldukları fiyat bin 500 iki bin TL arasında dediler. Hiçbir şekilde araca zarar vermemişler. Bunu yapan kişiler usta kişiler. Sabah ben oto yıkamaya gittim aracımı yıkanması için verdiğim esnada arkadaşlar, ‘Aynaları mı değiştirdin’ dediler. Ben de yok değiştirmedim dedim. Sonra bir baktım aynalar yerinde yok. Çevremde birkaç tane daha duydum. 6 tane daha aracın bu şekilde aynaları sökülmüş. Bir kadının komple konsolu sökmüşler. Büyük ihtimalle bu kişilere sipariş geliyor; onlar da bu siparişleri topluyorlar. Değilse bunun başka bir açıklaması olamaz. Artık aracımı sokağa bırakmaya korkuyorum. Buna bir çare bulsunlar. Daha önce de benim aracımın kelebek camını patlattılar” dedi.

10 saniyelik hırsızlık anları kamerada
Öte yandan, şüpheli şahsın hırsızlık olayını gerçekleştirdiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çevresine bakarak aracın yanına gelen şahsın yaklaşık 10 saniye içerisinde aracın dikiz aynalarını çaldığı ve daha sonra hızla uzaklaştığı görülüyor.

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