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  4. (ÖZEL) Lüks araçla geldiler, sokakta bir genci bacağından vurup kaçtılar

(ÖZEL) Lüks araçla geldiler, sokakta bir genci bacağından vurup kaçtılar

26.02.2021 09:15 | Son Güncelleme:
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Sultangazi’de lüks araçla gelen şahıslar, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen şahsa kurşun yağdırıp kayıplara karıştı.

Sultangazi’de lüks araçla gelen şahıslar, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen şahsa kurşun yağdırıp kayıplara karıştı. Olayda 23 yaşında bir genç bacağından yaralanırken, saldırı ana güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Sultangazi Yunus Emre Mahallesi 1563/2 sokakta yaşandı. İddiaya göre, lüks araçla sokak içerisine gelene kimliği belirsiz şahıslar, aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen Harun B.’yi (23) yanlarına çağırdı. Kimliği belirsiz şahıs bir anda kapıyı açarak araca doğru yanaşan Harun B.’ye kurşun yağdırdı. Harun B. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli şahıslar ise kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Harun B. ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Silahlı saldırı anı kamerada
Lüks araçla gelerek sokaktaki şahsa kurşun yağdırıldığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin sokakta yürüdüğü sırada aracın geldiği ve kapıyı açan şahsın sokaktaki şahsa kurşun yağdırıp kaçtıkları görülüyor.

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