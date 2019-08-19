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(Özel) Lüks sitedeki ölümde sahte alkol şüphesi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 09:28 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta ev arkadaşıyla kalan bir kişi, bir gece önce alkol aldıktan sonra dün kendi odasında ölü halde bulundu.

Esenyurt’ta ev arkadaşıyla kalan bir kişi, bir gece önce alkol aldıktan sonra dün kendi odasında ölü halde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde bulduğu pet şişelerde ise metil alkol tespit edilirken kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Olay, dün 14:30 sıralarında Esenyurt’ta lüks bir sitede ortaya çıktı. İddiaya göre, Gökhan K. bir gece önce kaçak yollarla edindiği alkol şişelerini alıp eve geldi. Kendi odasına giren Gökhan K. aldığı alkolü içip uyudu. Gece geç saatlerde gelen ev arkadaşı Mustafa T. Gökhan K.’ye seslendi ancak cevap alamadı. Arkadaşının uyuduğunu düşünen Mustafa T. bir süre sonra uyudu. Sabah işe gitmek için evden çıkan Mustafa T.’yi bir süre sonra Gökhan K.’nin çalıştığı iş yerinden müdürü arayarak Gökhan K.’ın iş yerine gelmediğini bildirdi. Bir süre cep telefonu ile ev arkadaşına ulaşmaya çalışan Mustafa T. daha sonra eve giderek kontrol etmek istedi. Eve geldiğinde ise Gökhan K.’ın morarmış cesedi ile karşılaşan arkadaşı durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı. Cesedi yüzündeki morluk ve şişkinlikten dolayı şüphelenen polis ekipleri olayı savcılığa bildirdi.
Yapılan ilk incelemelerde Gökhan K.’nın odasında bulunan pet şişelerde metil alkol tespit edilirken kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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