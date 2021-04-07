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  4. (ÖZEL) Mağazaya giren hırsız, kasasının yanındaki cep telefonunu böyle çaldı

(ÖZEL) Mağazaya giren hırsız, kasasının yanındaki cep telefonunu böyle çaldı

07.04.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bir mağazaya giren hırsız, tezgahın arasındaki cep telefonunu böyle çaldı.

(ÖZEL) Mağazaya giren hırsız, kasasının yanındaki cep telefonunu böyle çaldı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bir mağazaya giren hırsız, tezgahın arasındaki cep telefonunu böyle çaldı. Daha önce de bir çocuğun cep telefonunu çaldıktan sonra kaçarken güvenlik kameralarına yakalanan hırsız, polisin takibi sonucu gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 Mart tarihinde Yeşiltepe Mahallesi’nde bir çocuğun cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalındığı ihbarını aldı. Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek görgü şahitlerinin ifadesine başvuran ekipler, kapkaçı gerçekleştiren kişinin H.A. olduğunu belirledi.
İlçede yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışmalarını genişleten polis ekipleri, H.A.’nın Beştelsiz Mahallesi’nde bir mağazada tezgahın arkasında bulunan cep telefonunu çalan kişi olduğunu tespit etti. Güvenlik kameralarına da yakalanan hırsız, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan H.A cezaevine gönderildi.
Hırsızlık anı kamerada
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızın kapkaç yaptıktan sonra hızla uzaklaştığı görülüyor. Daha önce Beştelsiz Mahallesi’nde bir mağazaya giren hırsız, dükkan çalışanlarının dışarıda olduğu sırada kasanın yanında bulunan cep telefonunu çalıyor.

(ÖZEL) Mağazaya giren hırsız, kasasının yanındaki cep telefonunu böyle çaldı

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