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(Özel) Mahalleli iki aydır su içinde yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 12:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaklaşık iki aydır evlerin etrafını saran suyun içinde yaşamak zorunda kalan mahalleli, yetkililerden yardım istiyor.Edinilen bilgiye göre, yaklaşık iki ay önce yağan yağmur nedeniyle Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Dinlence kırsal mahallesini su bastı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaklaşık iki aydır evlerin etrafını saran suyun içinde yaşamak zorunda kalan mahalleli, yetkililerden yardım istiyor.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık iki ay önce yağan yağmur nedeniyle Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Dinlence kırsal mahallesini su bastı. Baskın sırasında sulama için kullanılan bir borunun da patlaması üzerine sular ev ve ahırların içine kadar girdi. Kendi çabalarıyla patlayan boruyu tamir edip suyu bir türlü tahliye edemeyen mahalleli, yaklaşık iki aydır su içinde yaşıyor. Mahallenin yarısından fazlasını kaplayan ve göl haline gelen suyun pis koku ve hastalık yaymaya başladığını iddia eden mahalleli, yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi.
Kimsenin kendilerine sahip çıkmadığını iddia eden Ahmet Kaya, “Yetkili arkadaşlar, şu evlerin durumunu görüyorsunuz, bu milletin halini görüyorsunuz. Su içinde. Her yere başvurduk, hepsi de reddetti. Hiçbiri sahip çıkamadı” dedi.
Çocukları okula götürmek konusunda zorlandıklarını söyleyen Semih Kaya ise, “Burada yaklaşık 2 ay oldu, sular her yeri basmıştı. Her yer dolmuş durumda zaten. Buradaki ev tamamen sular altında. Su evin altında çıkıyor. Belediyeden geldiler, müdahale ettiler ama yine eskisi gibi doldu. Karşı taraf tamamen suyun altında kaldı. Burası yoldu ve şu anda yol yok. Çocuklar da okula gidemiyor. Kardeşlerimi buradan okula götüremiyoruz, arka taraftan götürüyoruz. Yol yapılması gerekiyor ama bir iki kamyon oraya döktüler, öyle kaldı. Geldiler, bir gün sadece suyu çektiler ama su tekrar doldu. Görünen köy kılavuz istemez zaten. Mağdur durumdayız, yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.

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