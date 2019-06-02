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(Özel) - Mahallelinin maskotu deve kuşları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 10:25 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde çiftçi Abdullah Çınar'ın(57), geçen yıl Kahramanmaraş'tan yavruyken getirdiği 3 deve kuşu, boyları 2 metreye ulaşınca eve sığmadı.

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde çiftçi Abdullah Çınar'ın(57), geçen yıl Kahramanmaraş'tan yavruyken getirdiği 3 deve kuşu, boyları 2 metreye ulaşınca eve sığmadı. Çınar'ın, çitlerle çevrili bahçede beslediği deve kuşları, mahallelinin maskotu haline geldi. Deve kuşlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Sur'un Kabasakal Mahallesin'de yaşayan çiftçi Abdullah Çınar, yaklaşık bir yıl önce arkadaşında gördüğü deve kuşlarına merak sardı. 2'si dişi 3 yavru deve kuşunu alıp, Diyarbakır'daki evine getirdi. Evde beslediği kuşlar, boyları uzamaya başlayınca odaya sığmadı. Çınar da evin önüne bahçe yaptırıp, etrafını çitlerle çevirdi. 1 yılda boyları 2 metreyi geçen deve kuşları mahallelinin ilgi odağı haline geldi. Yoldan geçenlerin de bol bol fotoğraf çektirdiği deve kuşlarının sağlığına dikkat eden Çınar, kuşları, Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde kontrole götürüyor.

'BAKIMLARI KOLAY'

Abdullah Çınar, "Yumurtadan yeni çıkmışlardı. Alalı bir sene dolmadı. Boyları 2 metreyi geçti. İlk başta kimse fark etmedi. Hindi gibiydiler. Evin içindeydiler. Ama şimdi gelen geçen arabadan inip fotoğrafını çekiyor. Bakımları da kolay" dedi.

'BÖYLE BÜYÜK OLACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUK'

Deve kuşlarını gördüğünde hindi kadar olduklarını ifade eden Çınar'ın kardeşi Hasan Çınar da "Bu kadar büyük olacaklarını tahmin etmiyorduk. Satmak için almadık. Mahalleli geliyor, seviyor, fotoğraf çekiyor. Daha da büyüyorlar" diye konuştu. Abdullah Çınar'ın oğlu Mehmet Çınar ise şunları söyledi:

"Yavruyken aldık. Çok güzel ve değişik hayvanlar. Yoldan geçenler durup, fotoğraf çekiyor. Hindi ve tavuk gibi besliyoruz. Otla besleniyorlar. Buğday da veriyoruz. Sağlıklarını kontrol ediyoruz. Biri rahatsızlandı. Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürdük. Önce şaşırdılar. Yardımcı oldular. Ameliyat ettiler. Köyde herkes ilgileniyor. Sevimli hayvanlar."

Mahalle Muhtarı Zeyneddin Çınar, "Sur deyince aklımıza sırf kötü şeyler gelmesini istemiyoruz. Bir muhtar olarak böyle güzel şeylerin de görülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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