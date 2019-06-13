(Özel) Mahalli sanatçı ilk kez klip çekti

Manisa’nın Kula ilçesinde mahalli sanatçı Sami Dinç, ilk kez yer aldığı bir kliple Ege yöresine ait bir eseri seslendirdi. Kula ilçesinde ilçe halkı tarafından oldukça sevilen bir isim olan mahalli sanatçı Sami Dinç, bugüne kadar yaptığı projelerine bir yenisini daha ekledi. İlçede yapılan düğünlerde göstermiş olduğu performanslar ve çıkardığı kasetler ile Ege yöresine ait seslendirdiği eserleriyle tanınan mahalli sanatçı Sami Dinç, yönetmenliğini Cihat Kıtır’ın yaptığı ‘Eşme’nin Yolu’ adlı eserine klip çekti. Ulusal kanallarda çeşitli programlara çıkarak Ege yöresine ait eserleri seslendiren mahalli sanatçı Sami Dinç, Kula’da ve çevre il ve ilçelerde göstermiş olduğu performansla oldukça tanınan bir isim haline geldi. Bugüne kadar çeşitli kasetler çıkararak Ege yöresine ait eserleri seslendirdiğini dile getiren mahalli sanatçı Sami Dinç, ilk kez bir eserini klipte seslendirdiğini söyledi. Yönetmenliğini Cihat Kıtır’ın yaptığı ve Çiğdem Kaplan’ın oynadığı kliple sosyal medyada büyük beğeni toplayan Sami Dinç, "Yıllardan beri Kula ilçemizde ve çevre il ve ilçelerde birbirinden değerli programlar yaptık. Çeşitli ulusal kanallarda performans göstererek Ege yöresine ait eserleri seslendirdik. Çeşitli projelerimizin yanına, bir de klip çekerek bir yenisini daha eklemiş olduk. Yönetmenliğini Cihat Kıtır’ın, oyunculuğunu ise Çiğdem Kaplan’ın yaptığı profesyonel klipte ‘Eşme’nin Yolu’ adlı eseri seslendirdim. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan eserimizin yapımında ve yayınında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesile ile ilçemizi tanıtmak adına çeşitli organizasyonlar yapmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

“Birçok ünlü ile sahneye çıktım”

Birçok ünlü sanatçı ile sahneye çıktığını ve çıkardığı kasetlerin iki tanesinin müziklerini rahmetli sanatçı Kıvırcık Ali’nin çaldığını söyleyen mahalli sanatçı Sami Dinç, "40 yıldır Kula’dayım. 40 yıldır Kula’da düğün, sünnet, nişan ve her türlü eğlenceleri genelde hep birlikte yaptık. İlginç olan bir yönü de vardır ki, küçükken sünnetinde performans gösterdiğim çocuğun, yıllar sonra düğününde gösterdim. Aynı zamanda çıkardığım 5 adet albümüm var. Bu bandrollü 5 adet albümün 2 tanesinin müziklerini rahmetli Kıvırcık Ali çalmıştı. Geçmişteki belediye başkanlarımızın getirdiği ünlü sanatçılardan rahmetli Nuray Hafiftaş ile çeşitli programlarda yer aldık. Hasan Yılmaz gibi, Mahmut Tuncer gibi, Turgay Başyayla gibi ünlüler ile sahne aldım. Bundan sonra da Kula’nın tanıtımı için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Kula’nın tanıtımı için çalışmalarımız devam edecek”

Kula’nın tanıtımı için çeşitli projeler yaptığını dile getiren mahalli sanatçı Sami Dinç, "Hep birlikte Kula’yı daha güzel nasıl tanıtabiliriz, Kula’nın kendine özgü efelerini, türkülerini, yemesinden içmesinden tutun da maden suyuna, leblebisinden tutun da ayakkabısına semerine, keçesine puluna kadar biz bunları türkülerimize işliyoruz. Uşak’ın Eşme ilçesi ile Kula ilçemiz birbirlerine sınır olduğu için Eşme türküsüne klip çekelim diye düşündük. Yıllardır Halk Eğiti Merkezi’nde bağlama kursu usta öğreticiliği ve Kula Belediyesinde bağlama kursu usta öğreticiliği yaptım. Kursların ardından Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü’ne giden baya öğrencimiz oldu. Kendi oğlum da şuanda Nazilli’de müzik öğretmeni. Kula Belediyesi personeli olan Cihat kardeşimle bir klip yapalım diye düşündük. Güzil bir çalışma çıkacağını düşündük. Klipi çektik, gayette güzel oldu. Bundan sonra da ikinci bir klip için çalışma yapacağız. İkinci klipte zeybek türküsünü, Kula yaren ekiplerinin ve genç efelerin katkılarıyla yapmayı düşünüyoruz. Bir de işin güzel tarafı şu oldu, tamamen yerli ve milli oldu. Oyuncu kızımız burada, görüntü çektiğimiz yerler burada, ben de buradayım ve Kula ile eşme zaten yakın. Her iki ilçenin de türküleri, eserleri birbirlerinin yöresine yakın olduğundan dolayı böyle bir proje yaptık. İnşallah ikincisi gelecek, yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.