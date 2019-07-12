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(Özel) Maltepe’de halı çalan hırsızlarla polisin kovalamacası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 09:20 | Son Güncelleme

Maltepe’de 4 şahıs, çalıntı plaka takılı minibüsle, halı satılan bir dükkanın önüne geldi.

Maltepe’de 4 şahıs, çalıntı plaka takılı minibüsle, halı satılan bir dükkanın önüne geldi. Dükkandan toplam değeri 7 bin 500 lira olan yolluk ve halıları çalan şahıslar o sırada polisin gelmesiyle olay yerinden kaçmaya başladılar. Kovalamaca esnasında aracın kaza yapmasıyla şahıslar araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam ettiler. Şahıslardan Gökhan D. polis tarafından yakalanırken diğer 3 şahsı arama çalışmaları sürüyor. Şahısların dükkanı soydukları ve o sırada polisin gelmesiyle kovalamacanın başladığı anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe’de halı satan bir dükkanda saat 04.45 sıralarında meydana geldi. Şahıslar, çalıntı plaka takılı olan bir minibüs ile halı dükkanının önüne yanaştı. Araçtan inen 4 şahıs dükkandaki malzemeleri çalmak üzere harekete geçti. Gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri olayın yaşandığı dükkana geldiler. Polisi fark eden şahıslar, toplam değeri 7 bin 500 lira olan yolluk ve halıları araca koyarak hızla kaçmaya başladılar. Polisin de kaçan aracın peşine takılmasıyla kovalamaca başladı. Kovalamaca esnasında kaza yapan şahıslar araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam ettiler. Polis, kaçan şahıslardan birini kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahsın gerçek adının Gökhan D. olduğu ve kardeşi olan Ali D.’nin kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi. Ayrıca şahsın hırsızlık suçundan aranmasının olduğu ve 3 yıl hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Daha sonra olaydan haberdar olan dükkan sahibi, kaza yapan minibüsteki halılarını alarak dükkanına geri getirdi. Polisin, kaçan diğer şahısları yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

Hırsızlığın yaşandığı dükkanın sahibi, “Ben evdeydim, telefon geldi bana, geldim. Baktım kilitlerim kırılmış, camım kırılmış, içerisi dağıtılmış, dükkanım soyulmuş. Bizde ikinci defa oluyor bu, siyah bir minibüsle, belki şahıslar da aynıdır. Bunlar işini bitirmiş, tam çıkarken polis arabası arkaya yanaşıyor, bunlar kaçıyor, polis kurşun sıkıyor, ileride Malazgirt Caddesinde sağa döneyim derken duvara çarparak duruyor. İçinde 4 hırsızdan 3’ü kaçıyor bir tanesi yakalanıyor, arabaya da polis el koyuyor. Ben karakola gittim şikayette bulundum. Ben olay yerinde minibüsten halılarımı aldım getirdim dükkana koydum” dedi.

Öte yandan yaşanan hırsızlık anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahıslar araçla dükkanın önüne geliyor. Hırsızlık yaptıkları sırada olay yerine polis ekipleri de geliyor.

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