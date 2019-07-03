HABER

(Özel) Maltepe’de iki motosikletlinin arabaya çarpıp yola fırladığı anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 09:31 | Son Güncelleme

Maltepe’de motosikletle seyir halinde olan iki kişi, o sırada virajı dönen bir otomobile çarptı.

(Özel) Maltepe’de iki motosikletlinin arabaya çarpıp yola fırladığı anlar kamerada

Maltepe’de motosikletle seyir halinde olan iki kişi, o sırada virajı dönen bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki kişi yola fırladı. Motosikletten düşen iki kişi de kazayı burunları bile kanamadan atlatırken kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Maltepe Aydınevler Mahallesinde üstünde iki kişinin olduğu motosiklet, yolda virajı dönmeye çalışan bir otomobile duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi düşerek yola fırladı. Şans eseri kazayı yara almadan atlattıktan sonra, tutulan tutanağın ardından taraflar olay yerinden ayrıldı.
Kaza anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobil virajı döndüğü sırada arkadan gelen motosiklet ile çarpışıyor ve motosikletteki iki kişi yola fırlıyor.

PARTNERKaplan saldırısında son anda kurtuldular!Kaplan saldırısında son anda kurtuldular!
Annesini döven babasını öldüren Dilara'ya 16 yıl 8 ay hapisAnnesini döven babasını öldüren Dilara'ya 16 yıl 8 ay hapis
(Özel) E-5’te kamyon kasasındaki çuval yığınlarının üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada(Özel) E-5’te kamyon kasasındaki çuval yığınlarının üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

İsrail'de tehlikeli gerginlik! Onlarca polis yaralandı!

İsrail'de tehlikeli gerginlik! Onlarca polis yaralandı!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Araç sahipleri dikkat! Yeni ücretler belli oldu

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

İstanbul'da dehşet! Tornavidayı göğsüne ve sırtına sapladı

80 yaşındaki yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Yaşlı kadın alevlerin arasında feci şekilde can verdi!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

Bozcaada'daki kan donduran cinayetle ilgili yeni gelişme!

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyenin kapısını kırarak kaçmaya çalıştı

25 yıl hapis cezası aldığını öğrenince adliyeden kaçmaya çalıştı

Rüyada balık yemek ne demek? Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Rüyada balık yemekle ilgili rüya tabirleri

Batman'da koca dehşeti! Eşine, kayınvalidesini ve baldızını darp edip tehdit yağdırdı

Skandal olay! '100 adamı öldüreceğiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.