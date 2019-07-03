(Özel) Maltepe’de iki motosikletlinin arabaya çarpıp yola fırladığı anlar kamerada

Maltepe’de motosikletle seyir halinde olan iki kişi, o sırada virajı dönen bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki iki kişi yola fırladı. Motosikletten düşen iki kişi de kazayı burunları bile kanamadan atlatırken kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe Aydınevler Mahallesinde üstünde iki kişinin olduğu motosiklet, yolda virajı dönmeye çalışan bir otomobile duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi düşerek yola fırladı. Şans eseri kazayı yara almadan atlattıktan sonra, tutulan tutanağın ardından taraflar olay yerinden ayrıldı.

Kaza anları çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobil virajı döndüğü sırada arkadan gelen motosiklet ile çarpışıyor ve motosikletteki iki kişi yola fırlıyor.

