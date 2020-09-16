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(Özel) Maltepe’de kasiyerin dikkati, sahte para vermek isteyen kadını yakalattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 09:46 | Son Güncelleme

Maltepe’de piyasaya sahte para sürmek isteyen bir kadın, kasiyerin dikkati sayesinde fark edildi.

(Özel) Maltepe’de kasiyerin dikkati, sahte para vermek isteyen kadını yakalattı

Maltepe’de piyasaya sahte para sürmek isteyen bir kadın, kasiyerin dikkati sayesinde fark edildi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz ayda Maltepe’de bir aksesuar mağazasında meydana geldi. İddiaya göre kucağındaki çocuğuyla aksesuar mağazasına beraber giren bir kadın, alışverişini tamamladıktan sonra ödeme yapmak için kasaya yöneldi. Kasadaki yoğunluğu fırsata çevirmek isteyen şahıs kasiyere sahte 200 TL uzattı. Para üstünü uzatan kasiyer saniyeler içerisinde aldığı paranın sahte olduğunu fark edince şüpheli şahsın baş örtüsünden tutarak verdiği para üstünü geri aldı. Kısa süreli geçen fiziki ve sözlü münakaşa sonrası piyasaya sahte para sürmek isteyen şüpheli kadın, mağazadaki müşterilerin şaşkın bakışları arasında hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadın çocuğuyla alışveriş yaparak kasaya yöneliyor, kasaya el çabukluğuyla sahte para uzatıyor. Kasiyer önce para üstünü verirken paranın sahte olduğunu anlayınca şüpheli kadını çekiştirerek para üstünü geri alıyor.

(Özel) Maltepe’de kasiyerin dikkati, sahte para vermek isteyen kadını yakalattı

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