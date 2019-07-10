(Özel) Maltepe’de minibüs faresi kamerada

Maltepe’de bir minibüse dadanan 55 yaşlarındaki hırsız, minibüs sürücüsüne İllallah dedirtti. Hırsızın para bulamamasına rağmen aynı minibüse defalarca girmesi minibüsçülerde de şaşkınlığa sebep oldu. Şahsın, tırmanarak minibüs camından içeri girip hırsızlık yaptığı anlar minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

Maltepe’de bir minibüse dadanan hırsız, minibüs sürücüsü Muhammet Özkan’a İllallah dedirtti. 55 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahıs, içeride para bulamamasına rağmen minibüse defalarca girerek hırsızlık yapmaya çalıştı. Şahıs, her seferinde yanında getirdiği bir aletle minibüs camının fitilini sökerek camı açtı ve tırmanarak minibüsten içeri girdi. Hırsızın defalarca aynı minibüse girip burada bulduğu bozuk paraları çalması minibüsçülere de pes dedirtti. Şahsın yaşlı olduğu gerekçesiyle daha öncesinde polise başvurmadığını ifade eden minibüsçü Muhammet Özkan, olayın sürekli tekrarlamasından dolayı bıktığını belirtti.

“Arabamıza rutin olarak ayda bir kere giriyor”

Hırsızlık mağduru olan minibüs sürücüsü Muhammet Özkan, “Zaten bu kişi birkaç defadır giriyor arabamıza. 50-55 yaşlarında bir adam. Meslek haline getirmiş artık, ayda bir kere haftada bir kere geliyor. Arabamızın içine giriyor karıştırıyor, para arıyor. Hep aynı kişi zaten. Arabamıza zarar veriyor gidiyor. Bir şey aldığından değil ama biz bunun zararını çekiyoruz. Biz de hani yaşlıdır ihtiyacı olmasa girmez diyerek karakola polise başvurmadığımız için ona da artık bir öz güven bir cesaret gelmiş herhalde. Arabamıza rutin olarak ayda bir kere giriyor. Ve başka kimsenin de aracına girmiyor bizim aracımızı özellikle seçiyor. Artık bize mi garezi var, arabayı mı güzel görüp içinde para var sanıyor biz de anlamadık” dedi.