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(Özel) Maltepe’de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 09:54 | Son Güncelleme

Maltepe’de patenli iki genç, otobüsün arkasına takılarak uzun süre yolculuk etti.

Maltepe’de patenli iki genç, otobüsün arkasına takılarak uzun süre yolculuk etti. Trafik güvenliğini hiçe sayan gençler cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Maltepe Turgut Özal Bulvarı’nda patenli iki genç, yola seyreden bir halk otobüsünün arkasına takılarak uzun süre yolculuk etti. Patenli gençler bu davranışlarıyla hem kendi canlarını hiçe saydılar hem de trafiği tehlikeye attılar. Otobüsü ışıklarda durduğu sırada bırakan gençler, yeşil ışığın yanmasıyla beraber otobüse tekrar takılarak tehlikeli yolculuklarına devam ettiler. Gençlerin bu sorumsuz davranışı adeta olası bir kazaya davetiye çıkardı. O anlar, yolda ilerlemekte olan bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde patenli gençler otobüsün arkasına takılmış halde yolculuk ediyor, otobüs durduğunda bırakıp hareket ettiğinde tekrar otobüse takılıyorlar.

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