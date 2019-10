(Özel) Manisa’da 5 kardeşin okula gitmek için zorlu mücadelesi

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde kırsal bir mahallede babaanne ve dedeleriyle yaşayan 5 kardeş mahalleye servis gelmemesi nedeniyle her gün tehlikeli yolculuğa çıkıyor. Servisin gelmediği mahalleden okula gitmek için zorlu bir parkur ve yabani hayvanlarla mücadele eden kardeşler yetkililerden mahalleye servis getirilmesini istedi.

Manisa’nın Köprübaşı ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Haraplar Mahalles’inde yaşayan 5 kardeş her gün okula gitmek için zorlu parkuru aşmak zorunda kalıyor. Yolların bozuk olması nedeniyle servislerin gelmediği mahallede her gün babaanne ve dedelerinin ellerini öpen kardeşler yorucu ve bir o kadar da tehlikeli yolculuğa çıkıyor. Evlerinden ayrıldıktan sonra ilk olarak dik ve tehlikeli bir yokuştan güçlükle inen kardeşler ormanlık alandan geçerek servise binmek için ana yola iniyor. Okul yolcuğunda ise lise öğrencisi Mehmet Koç, ortaokul öğrencisi Özlem Koç ile ilkokul öğrencisi Özkan Koç, Sabit Koç ve Yiğit Koç’a rehberlik ediyor. Babaanne ve dedeleriyle yaşayan kardeşler mahallelerine servis gelmesini istedi.

Sabahları okula gitmek çok zor olduğunu söyleyen ortaokul öğrencisi Özlem Koç, "Sabahları da çok zor oluyor. Akşam gelirken de çok zor oluyor. Çok yoruluyoruz. Ağabeyimin telefon ışığıyla yolumuzu buluyoruz. Akşamda gelirken de yorgun oluyoruz. Okula gittiğimizde çok uykulu oluyoruz. Öğretmenlerimiz uykulu olduğumuz için kızıyor. Bu durum derslerime de yansıdı. Derslere katılamıyorum. Buraya kadar servis çıkmasını istiyoruz. Başka da hiç bir şey istemiyoruz. Yolumuzun da düzeltilmesini istiyoruz" dedi.