(Özel) Manisa’da ’insanlık ölmemiş’ dedirten hareket

Manisa’da özel halk otobüsünde 82 yaşındaki yaşlı bir kadına ait cüzdan ve içindeki 3 bin 200 lira para otobüs şoförü tarafından sahibine teslim edildi. Manisa Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinde cüzdanını ve içindeki parayı teslim alan yaşlı kadın mutluluğunu gizleyemedi.

Manisa Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine bağlı bir şehir için otobüste bulunan cüzdan şoföre teslim edildi. Şoför Mehmet Selim Çiftçi tarafından cüzdanda yapılan incelemede cüzdan içerisinde Cemile Eyüpoğlu’na ait kimlik, banka kartları ve 3 bin 200 lira para olduğu anlaşıldı. Otobüs şoförü Çiftçi tarafından durum whatsapp uygulaması üzerinden kooperatife bildirildi. Kimlik üzerinden cüzdan sahibine ulaşan kooperatif yetkilileri Cemile Eyüpoğlu’na ait cüzdanı ve 3 bin 200 lira parayı teslim etti. Cüzdanını teslim alan Eyüpoğlu’nın mutluluğu gözlerinden okundu.

"Çocuklarına yük olmamak için biriktirdiğim param"

Çocuklarına hastalıkta yük olmamak için biriktirdiği parasına kavuştuğundan dolayı mutlu olduğunu belirten Cemile Eyüpoğlu, "Dolmuşla gelmiştim. Hiç fark etmedim. Kartımı çıkardım verdim. Kartımı aradım. Sonra bankadan maaşımı çekmek isterken baktım ki cüzdanım yok. Cüzdanımı evde unuttuğumu düşündüm. Eve telefon ettirdim. Evde kalmadığını öğrendik. O sırada gelinim aradı ’Anne nüfus cüzdanın düşmüş’ dedi. Cüzdanımın içinde para da olduğu söyledim. O sırada bir heyecan bir üzüntü yaşadım" dedi.

Bulunan paranın hastalığında çocuklarına yük olmamak için biriktirdiğini söyleyen Eyüpoğlu, "Hastalığım için bulunsun, evlatlara yük olmayayım diyorum. Çok sevindim. Az bir para da değildi. Çok çok teşekkür ederim. İyi niyetli olmasa nüfus cüzdanımı verebilir, parayı vermeyebilirdi" dedi.