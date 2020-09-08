HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Markete girdi, bisikletinden oldu

(Özel) Markete girdi, bisikletinden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 09:21 | Son Güncelleme

Bursa’da marketin önünde duran bisikleti çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.Olay, geçen hafta meydana geldi.

Bursa’da marketin önünde duran bisikleti çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, geçen hafta meydana geldi. İddiaya göre H.Y, markete alışveriş yapmak için girdiği sırada, bisikletini kapının önünde bıraktı. Yaklaşık 5 dakika içeride oyalanan H.Y, çıktığında bisikletini yerinde göremeyince, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler görüntülerden kimliğini tespit ettiği şüpheliyi arama çalışması başlattı.
Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişi, bisiklet sahibinin markete girdiğini görünce arkasından gelerek, dışarıda duran bisiklete binerek gözden kayboluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çiğ köfteli canavar' yakalandı! 'Çiğ köfteli canavar' yakalandı!
'Gururlandım, tüylerim diken diken oldu' 'Gururlandım, tüylerim diken diken oldu'
Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
1/
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Mansur Yavaş isyan etti: Belediye koronavirüsten kırılıyor
Bir il alarmda! 3 ilçeyi böcekler istila etti
Bir il alarmda! 3 ilçeyi böcekler istila etti
Tarihi transfer için Emre Belözoğlu devrede!
Tarihi transfer için Emre Belözoğlu devrede!
ÖTV etkisi: Bir haftada yüzde 30 azaldı
ÖTV etkisi: Bir haftada yüzde 30 azaldı
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
Şantiye çıkışı kurşun yağdırdılar! Müteahhite kanlı pusu
İlginizi Çekebilir
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Diğer Haberler
Prof. Dr. Ceyhan açıkladı: Hastalığa yakalananlarda yaş ortalaması düşüyor
Ölü sayısını verip açıkladı: Yaş ortalaması düşüyor
Gazeteci Akif Beki koronavirüse yakalandı
Gazeteci Akif Beki koronavirüse yakalandı
Van'da 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu' başladı
Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başladı
Selahattin Demirtaş HDP'den ayrılarak yeni parti mi kuracak? Ahmet Hakan'dan dikkat çeken yazı
Selahattin Demirtaş HDP'den ayrılarak yeni parti mi kuracak?
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yasakla ilgili açıklama geldi mi?
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı
'Gururlandım, tüylerim diken diken oldu'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.