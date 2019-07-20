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(Özel) Marketinde düşürülen parayı teslim etmek için dedektif gibi çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 11:02 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda esnaflık yapan Cevat Yeşilyurt, marketinde düşürülen parayı sahibine ulaştırmak için adeta bir dedektif gibi çalıştı.

Beyoğlu’nda esnaflık yapan Cevat Yeşilyurt, marketinde düşürülen parayı sahibine ulaştırmak için adeta bir dedektif gibi çalıştı. 16 saatlik güvenlik kameralarını izleyen esnaf Yeşilyurt, paranın sahibi Cezayirli turisti tespit etti. Yeşilyurt, dükkanına 3 gün sonra gelen Cezayirli turiste parasını iade etti. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.
Olay, 13 Haziran tarihinde Beyoğlu Tarlabaşı’nda bir markette yaşandı. Cezayir uyruklu yabancı müşteri bir şeyler almak için markete girerken 300 lira parayı düşürdü. Aradan 16 saat geçtikten sonra parayı gören market sahibi Cevat Yeşilyurt, güvenlik kamerasından kimin düşürdüğünü kontrol etti. Müşteriyi tanımayan esnaf bulduğu parayı muhafaza etti. 3 gün sonra dükkanına gelen Cezayirli müşteriyi tanıyan Yeşilyurt, parasını iade etti. Parasının geri verilmesinden dolayı büyük mutluluk duyan Cezayirli uyruklu müşteri, Yeşilyurt’a teşekkür etti.
O anlar ise marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Cezayir uyruklu müşteri markette parasını düşürüyor. Parayı bulan esnaf Yeşilyurt, 38 gün sonra markete gelen müşteriye parasını iade ediyor. Büyük mutluluk yaşayan Cezayirli müşteri, müşterinin parayı arkadaşlarına göstererek mutluluğunu paylaşıyor.

“Parayı muhafaza altına aldık”
Market sahibi Cevat Yeşilyurt yaşanan olayı şöyle anlattı; “Beyoğlu’nda 1987’den beri esnaflık yapıyorum. Müşteri markete gelmiş parayı düşürmüş. Bir akşam işe geldiğim saatte elemanlarım ürün yerleştirirken para bulduklarını söylediler. Kameradan baktım. Baya önceden para düşmüş. Saatleri geri saydırarak ilerlediğim de gecenin birinde düştüğünü fark ettim. Bu parayı muhafaza altına aldık. Daha sonra müşterinin geldiğini fark ettim. Kamerada izlediğim müşteriye benzettim. Görüntüyü kendisine izlettim. ’Evet benim’ dedi. ’Burada sizin paranız kaldı mı’ dedim. Eliyle işaret ederek ’Evet 300 lira’ dedi. Kendisi de yabancı Cezayir uyrukluydu. Parayı kendine sonra iade ettim. Çok sevindi, arkadaşları da vardı burada onlarla sevincini paylaştı. Bizlere teşekkür etti. Para 16 saat orada kalmış. Düşürülen yere müşteri giden de olmuş. Ne tesadüf ki kimse görmemiş. kaybeden kişiyle güzel bir anımız oldu. Müşteri olarak daimi müşterim oldu” ifadelerini kullandı.

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