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(Özel) Marketten çikolata ve sigara çalan çocuk hırsız kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 09:18 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de markete giren bir çocuk 10 paket sigara ve bir poşet dolusu çikolatayı kaptığı gibi kaçtı.

Bahçelievler’de markete giren bir çocuk 10 paket sigara ve bir poşet dolusu çikolatayı kaptığı gibi kaçtı. Hırsızlık yapan çocuğun o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Tuna Sokak’ta yaşandı. Sokakta bulunan markete giren bir çocuk çok sayıda çikolata aldıktan sonra kasaya geldi. Kasada bekleyen Tuba Öztop çikolataları okuttuktan sonra para isteyince, çocuk o anda 10 paket sigara istedi. Öztop sigaraları çikolataları koyduğu poşete koydu. Ardından telefonla konuşuyor gibi yapan çocuk, Öztop’u oylamak için eline bir kek aldı. Keki kasaya koyan çocuk sigara ve çikolata dolu poşeti aldığı gibi kaçtı.

O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı
Çocuğun hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, çocuğun kasada bulunan kadını oyalamaya çalıştığı ve poşeti alıp kaçtığı görülüyor.

"Elleri titreyince şüphelendim"
Yaşanan o anları anlatan market sahibi Tuba Öztop, "Bir tane çocuk geldi. Önce çikolata falan aldı, sigara istedi. 10 paket sigara istedi, ben on paket olmadığını söyledim. İndirim olacağını söyledi. Ben indirim olmaz fiyatı aynı dedim. Sonra poşete koydu, poşete koyunca ben anladım elleri titremeye başladı. Elleri titreyince şüphelendim. Telefonla konuşuyor gibi yaptı ama telefonla konuşmuyordu. Ardından poşeti alıp kaçtı" dedi.

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