(Özel) Marmara Denizi’nden sandalye lastik çıktı, dalgıçlar şaşkına döndü

Kartal Sahili’nde temizlik etkinliği için denize dalan dalgıçlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Deniz dibinde sandalye, lastik bulan dalgıçlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, deniz canlılarının çöplerin arasında yaşam savaşı vermesi dalgıçlar tarafından aksiyon kamerası ile görüntülendi. Deniz dibinden çıkarılan aralarında sandalye, lastik ve çok sayıda şişeyi görenler vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kartal Belediyesi, 18 Eylül Dünya Su İzleme Günü dolayısı ile su kirliliğine dikkat çekti. Kartal Belediyesinin IST Marina AVM ve JCI Avrasya işbirliğinde ‘Su Yoksa Hayat Yok’ sloganıyla düzenlediği etkinlikte Dream of Divers üyesi 10 çevreci dalgıç, Kartal sahilinde dalış yaparak deniz altından atık topladı. Marmara Denizi’ne dalan dalgıçlar manzara karşısında şaşkına döndü. Deniz dibinde lastik , şişe, hatta sandalye bulan dalgıçlar uzun uğraşlar sonrası çöpleri dışarı çıkardı. Bu anları dalgıçlar tarafından aksiyon kamerasıyla görüntülendi.

Su altındaki görüntüler nefes kesti

Öte yandan, dalgıçların çöp ve atık arama faaliyeti sırasında su altında çekilen görüntüler, su altında yaşayan canlıların atık maddeler arasındaki zorlu yaşamını gözler önüne serdi. Su altı kamerasına takılan yengeç, denizkestanesi, zurna balığı gibi kıyı canlılarının hareketleri bir yandan heyecana neden olurken, bir yandan da çöp ve atık maddeler nedeniyle bozulan yaşam dengeleri göz önüne alındığında, yaşam mücadeleleri izleyenleri üzdü. Zurna balığının uzun süre kameradan kaçmaması nedeniyle renkli görüntüler ortaya çıktı. Etkinlikte su altından torbalar dolusu atık çıkarılırken sandalye, çapa, ip, cam şişe, plastik şişe ve metal içecek kutuları dikkat çekti. Kartal Belediyesi, IST Marina AVM ve JCI Avrasya yöneticileri ile dalgıçların katıldığı etkinlik için dalışın yapıldığı alana gelen ortaokul öğrencileri, denizden çıkarılan çöpleri şaşkınlıkla izledi. Öte yandan etkinliğe, şarkıcı Ezgi Ayçe de destek verdi.

Etkinlik alanında öğrencilerin sunduğu gösterilerin sırasında büyüklerine, kendilerine temiz bir dünya bırakmaları çağrısında bulunan 100. Yıl Ali Rıza Efendi Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Tuğba Akın, “Yaşanabilir, temiz, kirlenmemiş bir dünya istiyorum. Plastiklerle, çöplerle dolu bir dünyada yaşanmaz. Onun için temiz bir dünya bırakılması gerek” dedi. Aynı okulda eğitim gören ve aynı çağrıyı yapan 7. Sınıf öğrencisi Çağdaş Kürekçi ise, “Buraya, Kartal sahiline geldiğimizde temiz bir çevre bırakmalarını istiyorum. Denizi kirletmemelerini istiyorum. Temiz sularımızın olmasını istiyorum. İleride yaşayamayacağımız bir dünyada olmak istemiyorum” diye konuştu.

Gösterilerin ardından Dream of Divers üyesi 10 çevreci dalgıç hazırlıklarına başladı. Bu sırada İHA’ya konuşan Dream of Divers Dalış Merkezi Kurucusu ve Dalış Eğitmeni Savaş Bakırtaş, “Bugün Kartal Belediyesi ile birlikte, çevre bilincini arttırmak ve su altı temizliği için bir araya geldik. Bunu 2 sene önce de yapmıştık. Bu sene de tekrarını yapacağız. Güzel bir aktivite oluyor, suyun altından çok ilginç şeyler çıkarabiliyoruz. Umarım çevre bilincini biraz daha yaymış oluruz ve suyun altını biraz daha temiz tutarız” dedi.