(Özel) Maşallah’lı ölüm yarışı

Bursa’da otobanda motosikletin üzerine yatarak yarış yapan dört sürücü, yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu tehlikeli yolculuk diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Bursa’da İstanbul İzmir Ankara otobanında üzerinde yatarak yolculuk yapan ve adeta ölüme meydan okuyan dört motosiklet sürücüsü, görenleri hayrete düşürdü. Kimliği öğrenilemeyen motosikletlilerin hızı zaman zaman saatte 135 kilometreye kadar çıkarken, yaptıkları tehlikeli hareketler trafikte korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Ayaklarını da havaya kaldıran sürücü, kendi canını hiçe saydığı gibi trafikteki diğer sürücüleri de tehlikeye attı. Kasksız motosikletlilerin tehlikeli şovu ise arabayla takip eden arkadaşları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, bir motosiklet arızalanırken, araçla takip edenlerin "Maşallah, maşallah de, Allah nazarlardan saklasın" diyerek övmeleri dikkatlerden kaçmadı.



