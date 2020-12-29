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(Özel) Masanın altında saklanırken yakalandı

29.12.2020 09:29 | Son Güncelleme:
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Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasını delerek internet kafeyi kıraathaneye çeviren gençlere polis baskın düzenledi.

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasını delerek internet kafeyi kıraathaneye çeviren gençlere polis baskın düzenledi. Oyun salonunda bulunan 13 kişiye toplam 41 bin 418 lira ceza kesildi. Öte yandan, bir şüphelinin masanın altında saklanırken yakalanması dikkatlerden kaçmadı. Ceza yemekten kurtulamayan genç, "Biliyordum zaten ceza yiyeceğimi ama gene de ne olur ne olmaz diye saklanayım dedim" şeklinde ifade verdi.
Olay, Duaçınarı Mahallesi Bedir Sokak’ta meydana geldi. Mahalle sakinleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan onlarca gencin oyun salonuna girip kapıyı kilitledikleri ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Oyun salonunun çevresini ablukaya alan ekipler, oyun salonuna girdiklerinde gözlerine inanamadı.
Oyun salonunda bulunan onlarca genç, karşılarında polis ekiplerini görünce ne yapacaklarını şaşırdı. Ayrıca internet kafenin arkasında bulunan gizli bir kapıdan girildiğinde gençlerin içeriyi kıraathaneye çevirdikleri ve masalarda iskambil kartlarının olduğu görüldü. Şüphelilerden biri ise olay yerine baskın düzenleyen polislerin kendini fark etmemesi için masanın altına saklandı. Polis tarafından fark edilen genç daha sonra gülerek arkadaşlarının yanına geçti.
Yasağı delen ve canlarını hiçe sayan gençlerin rahat tavırları ve gülmeleri şaşırttı. Yasağı delen 13 kişiye toplam 41 bin 418 lira ceza kesildi. İş yeri sahibi Cemal D. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Diğer yandan, ceza yemekten kurtulamayan genç, "Biliyordum zaten ceza yiyeceğimi ama gene de ne olur ne olmaz diye saklanayım dedim" şeklinde ifade verdi

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