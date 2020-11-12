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(Özel) Maske takmayan turistten "Televizyonda görürsem dava açacağım’’ tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 10:28 | Son Güncelleme

Taksim İstiklal Caddesi üzerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ve zabıta ekipleri maske takmayan kişilere idari para cezası uyguladı.

Taksim İstiklal Caddesi üzerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ve zabıta ekipleri maske takmayan kişilere idari para cezası uyguladı. Maskesiz yabancı uyruklu şahıs bir tanesi ise "Televizyonda görürsem dava açacağım’’ diyerek basın mensubuna tepki gösterdi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ile turizm polisi denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan kişilere ekipler tarafından Umumi Hıfzıssıhha kanununa muhalefet suçundan para cezası kesildi. Denetimlerde genellikle yabancı turistlerin maske takmaması dikkat çekti. Bir başka dikkat çeken görüntü ise maske takmayan yabancı uyruklu bir şahısın basın mensubuna gösterdiği tepkiler oldu.

"Eğer televizyonda görürsem size dava açacağım"
Taksim İstiklal Caddesinde denetim sırasında çekim yapan basın mensubuna maskesiz vatandaşlardan tepkiler geldi. Yabancı uyruklu bir şahıs, basın mensubuna "Eğer televizyonda görürsem size dava açacağım" dedi. Bazı turistler ise yüzlerini kapatmaya çalıştı.

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