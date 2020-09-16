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(Özel) Maskeli hırsızlara dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 10:10 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, Korona virüs (Covid-19) sürecini fırsata çeviren maskeli hırsızlar, kilitli olmayan evlere giriyor.

Eskişehir’de, Korona virüs (Covid-19) sürecini fırsata çeviren maskeli hırsızlar, kilitli olmayan evlere giriyor. Hırsızlar, ev sahiplerini takip ederek kilitlenmeyen ikametleri saniyeler içerisinde açıp kısa sürede evleri soyuyor.
Pandemi sürecinde maske takma zorunluluğunu fırsata çevirerek evlere girmeye başlayan hırsızlar tehlike oluşturuyor. Özellikle semt pazarlarının olduğu günlerde, civardaki ikametleri gözlerine kestiren hırsızlar, alışverişe çıkan insanlarının evlerini belirleyerek kilitlenmeyen kapıları saniyeler içerisinde açarak içeri giriyor. Şüpheliler, evde bulunan para, mücevher ve saatleri dakikalar içerisinde alarak kaçıyor.

Maskeye rağmen tek tek yakalanıyor
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü gerek sosyal medya üzerinden gerekse broşürler dağıtıp vatandaşları uyararak kapılarını her zaman kilitlemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Semt pazarlarının kurulduğu günlerde ise, polis ve mahalle bekçileri yaya ve araçlarla aralıksız devriye atıyor. Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ise, yaşanan onlarca hırsızlık olayına karışan şüphelileri, maske takmalarına rağmen bir bir tespit ediyor. İl dışından gelip kentte hırsızlık yapan şüpheliler ise, emniyet sistemi üzerinden tüm il emniyetlerine gönderilerek şahısların tespitinin hızlı bir şekilde yapılmasına imkan sağlıyor.

“Kilitlenmeyen bir kapı amatör birisi tarafından bile 1 dakikada açılabilme ihtimali var”
Konuyla ilgili konuşan Çilingir Soner Altın, binlerce lira değerinde olan kapıların kilitlenmediği zaman saniyeler içinde açılabileceğini belirterek, “Öncelikle çekip gittiğimiz kapı, binlerce lira değeri olsa bile emniyetsizdir. Yani kilitlemediğimiz sürece, bu kapıların açılması 30 saniye gibi bir süre alıyor. Kilitlenmeyen kapı, ekonomik de olsa, çok kaliteli bir kapı da olsa saniyede açılabilir. Vatandaşlar markete de, komşusuna da gitse muhakkak bir kere de olsa kapılarını kilitlemeleri gerekiyor. Kilitlenmeyen bir kapı amatör birisi tarafından bile 1 dakikada açılabilme ihtimali var. Kilitlenen kapıda ise, profesyonel çilingirin bile 5-10 dakika uğraşması gerekir” ifadelerini kullandı.

“Hırsızlar kapıları bir pet şişe, röntgen kağıdı ve hepimizin cebinde olan kredi kartıyla rahatlıkla açabilirler”
Ayrıca Altın, hırsızların kapı açma yöntemlerinden de bahsederek, “Hırsızlar, bu kilitlenmeyen kapıları hiçbir mali değeri olmayan bir pet şişe, röntgen kağıdı ve hepimizin cebinde olan kredi kartıyla rahatlıkla açabilirler. Yani binlerce lira harcadığımız kapılar mali değeri 1 lira olan bir şeyle açılabilir. Vatandaşlardan istediğim, çarşı pazardan geliyor, o yorgunla kapısının kilidini açıp, anahtarı üstünde bırakıyor farkında değil. Anahtarı kapının üstünde bırakıyor saatlerce üstünde kalıyor. Bunu takip eden hırsızlar, o anahtarı oradan alıp en yakın anahtarcıdan kopyalatıp, hemen geri gelip anahtarı yerine takıyor ve vatandaşın evden çıktığı süre içerisinde kendi eviymiş gibi girebilir ve kimse bir şey anlayamaz. Pvc kaplamalarda ise, emniyet mandalları ve menteşelerinin kapatılmasını öneriyoruz” dedi.

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