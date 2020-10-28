(Özel) Maskeli ve üniformalı hırsız kamerada

Şanlıurfa’da gece yarısı girdiği iki iş yerinden televizyon ve bilgisayar çalarak yine iş yerine ait motosiklete yükleyip götüren şahıs, yakıt aldığı bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yakalandı. Yüzünü maske ile kapatan hırsızın, dikkat çekmemek için iş yerinden çaldığı işçi önlüğünü giydiği görüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gece Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Emniyet Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde bulunan iki iş yerine havalandırma penceresinin demir korkuluklarını kırıp giren hırsız, içeride bulunan 2 televizyon ile 1 bilgisayarı, iş yerine ait motosiklete yükleyerek çaldı.

Güvenlik kamerasına yakalandı

Şahıs çaldığı malzemeleri götürürken yolda motosikletin yakıtı bitti. Olay yerine yakın bir petrol istasyonuna giren şahıs, motosiklete yakıt alırken güvenlik kamerasına yakalandı. Yüzünde cerrahi maske olan şahsın dikkat çekmemek için iş yerinden aldığı bir işçi önlüğünü giydiği gözlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

