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(Özel) Maslak’ta elleri sopalı bir grubun iş yerini basma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 09:31 | Son Güncelleme

Maslak Atatürk Oto Sanayi’de “yanlış anlaşılmadan” kaynaklanan tartışma sonucunda, öfkelenen kalabalık bir grup ellerinde sopalarla iş yerini bastı.

Maslak Atatürk Oto Sanayi’de “yanlış anlaşılmadan” kaynaklanan tartışma sonucunda, öfkelenen kalabalık bir grup ellerinde sopalarla iş yerini bastı. Tekme ve yumruklarla araçlara zarar veren şahıslar, camı çerçeveyi indirdi. Korku dolu o anlar kameralara yansıdı.

Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi’de yaklaşık 10 gün önce öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir iş yerinde çalışan şahıslarla başka bir iş yerinde çalışan kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar önce birbirinden ayrıldı. Ancak bir süre sonra taraflardan biri kalabalık bir grupla elinde sopalarla tartıştıkları şahısların iş yerini bastı. Koşarak iş yerine dalan şahıslar, park halindeki ve tamir edilen araçlara yumruk ve tekmelere atarak zarar verdi. Bununla da yetinmeyen saldırganlar, elindeki sopalarla iş yerindeki camı çerçeveyi kırmaya başladı. Dışarıya da çıkan saldırganlar araçların camlarına sopalarla vurdular.

Tekme, yumruk ve sopalarla araçların camlarını indirdiler
Öfkeden deliye dönen grup, polis ekiplerinin olay yerine geldiğini görmesine rağmen durmadı. Çevreye saldırmaya devam eden şahısları yine gruptaki arkadaşları sarılarak uzaklaştırmaya çalıştı. İş yerinden uzaklaştırılan şahıslar, küfür ve tehdit etmeyi sürdürdü. Tüm bu yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan saldırıya uğrayan iş yeri sahibi, olayın "yanlış anlaşılmadan" kaynaklandığını ve saldırgan şahısların akrabaları olduğundan dolayı birbirlerinden şikayetçi olmadığını söyledi.

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