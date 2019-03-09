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Özel materyaller "özel" çocuklarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 11:55 | Son Güncelleme

"Özel Çocuklara Özel Materyaller Projesi" kapsamında hazırlanan araç gereçler, Altındağ Çağdaş Özel Eğitim Uygulama Okulundaki çocuklara dağıtıldı - Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler, dağıtılan bu materyaller sayesinde günlük hayatlarında öğrenmekte güçlük çektikleri bilgileri görsel ve uygulamalı olarak öğrenme imkanı bulacak - Özel eğitim sınıf öğretmeni Yeter Tanrıverdi: - "Şimdiye kadar kendimiz artan materyallerle çocuklarımıza yönelik üretim, araç gereç yapıyorduk ancak böyle bir ortamı görünce inanın biz de çok heyecanlandık"

YUSUF SOYKAN BAL - "Özel Çocuklara Özel Materyaller Projesi" kapsamında hazırlanan araç gereçler, öğrencilere teslim edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan proje kapsamında özel eğitim ihtiyacı olan çocukların bireysel farklılıklarına göre eğitim malzemesi hazırlandı.

Altındağ Çağdaş Özel Eğitim Uygulama Okulunda dağıtılan araç, gereç ve eğitim malzemeleri sayesinde çocuklar, günlük hayatlarında öğrenmekte güçlük çektikleri bilgileri, görsel ve uygulamalı olarak öğrenme imkanı bulacak.

Okulda özel eğitim sınıf öğretmeni olarak görev yapan Yeter Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu materyallerin özel çocuklar için önemli olduğunu vurguladı.

Söz konusu araç gereçlerle çocukların öğrenim ve öğretiminin daha kalıcı olabildiğine vurgu yapan Tanrıverdi, şunları söyledi:

"Şimdiye kadar genelde kendimiz artan materyallerle çocuklarımıza yönelik üretim, araç gereç yapıyorduk ancak böyle bir ortamı görünce inanın biz de çok heyecanlandık. Araçlar çocukların seviyelerine uygun araç gereçler. Nesneleri tanıyacaklar. Çevreye uyum sağlamaları kolaylaşacak ve aile içinde uyum sağlaması için de yardımcı olacaktır."

Okulda farklı engel gruplarından çocuklar da kendileri için üretilen materyalleri almanın mutluluğunu yaşadı.

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