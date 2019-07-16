(Özel) Mecidiyeköy’de motosikletlinin kadına çarpma anı kamerada

Mecidiyeköy’de araçlar kırmızı ışıkta beklediği esnada yolun karşısına geçen kadına motosikletli genç çarptı. Yara almadan kurtulan kadın hiçbir şey olmamış gibi çantasını yerden alıp yoluna devam ederken, kaza anı ve vatandaşların paniği kameralara yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Eski Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yoğun trafikte araçlar kırmızı ışıkta beklemeye başladı. O esnada elinde çantası olan bir kadın araçların arasından yolun karşısına geçmek istedi. Kadına tam kaldırıma adım atacağı esnada en sağ şeritten seyreden motosiklet sürücüsü çarptı. Çarpma sonucu kadın ve motosikletli genç yere savrulurken, şans eseri yara almadı.

Otomobildekilerin yaşadığı panik kamerada

Kazanın ardından yerden kalkan kadın, hiçbir şey olmamış gibi yere düşen çantası aldı. Vatandaşların başına geldiği motosiklet sürücüsü ise kaldırıma oturarak kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. Kadın ardından olay yerine ayrılırken, gencin motosikleti yerden kaldırıldı. Otomobildekilerin panik yaşadığı kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

