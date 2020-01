(Özel) Megakentin sürücüleri 455 EDS kamerasıyla izleniyor

Megakentte 455 EDS kamerası sürücülerin kural ihlallerine karşı trafiği denetliyor. 2019 yılında 6 Mayıs’a kadar sürücülere 482 bin 710 cezayla en fazla hız ihlali cezası uygulandı. Trafiğin an be an izlendiği EDS Kontrol Merkezi İHA tarafından görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) kurulan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce kullanılan EDS Kontrol Merkezi megakentin birçok noktasında kural ihlallerinin azalması için çalışıyor. Bu kapsamda EDS ile tespit edilen ihlaller, 136 personelle 24 saat esasına göre çalışan Küçükçekmece’deki EDS Kontrol Merkezi’ne iletiliyor. Merkezde kurallara uymadığı belgelenen araçların sahiplerine gerekli cezai işlemler emniyet personeli tarafından uygulanıyor. Sürücülerin trafik polislerinin olmadığı noktalarda kural ihlalleri yapmamaları, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamaları noktasında önemli kazanımlar sağlayan EDS, sürücüler için de caydırıcı oluyor. İstanbul’da, 159’u kırmızı ışık, 97’si emniyet şeridi, 41’i ortalama hız, 21’i ters yön, 92’si park, 16’sı tramvay yolu, 9’u ofset tarama, 3’ü yaya geçidi, 6’sı dönüş yasağı ihlal tespiti yapan ve 11’i de mobil olmak üzere 455 kamera aracılığıyla trafikteki kural ihlalleri tespit ediliyor.