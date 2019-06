(Özel) Mersin’de son 5 yılda denizden 2 bin 913 metreküp çöp çıktı

“Gemilere yönelik sıkı denetim yapıyoruz”

Bir liman kenti olan Mersin’e dünyanın her yerinden gemiler geldiğini ve bu gemilerin de denizde bir takım olumsuzlara yol açtıklarını aktaran Seçer, “Buraya dünyanın her yerinden gemiler geliyor ve açıkta demirleyerek, limana yanaşmak için sırasını bekliyor. Bu gemilerin oluşturduğu bir takım olumsuzluklar var. Bunları önlemek için çalışmalarımız var. Bu gemilere yönelik sıkı bir denetim yapıyoruz. Ayrıca bu gemilerin atıklarını alıyoruz, atıklarını denize deşarj etmemeleri için her türlü tedbiri de alıyoruz. Sürekli denetim ve uyarı yapıyoruz” dedi.

Deniz yüzeyindeki katı atıkların temizlenmesine özen gösterdiklerini kaydeden Seçer, bu çerçevede deniz süpürgesi ile ekiplerin denizde sürekli temizlik yaptıklarını söyledi. Seçer, “Özellikle Erdemli ve Silifke gibi tatil bölgesi olan batı ilçelerimizde ekipman takviyesi yaparak, bu çalışmaları daha da etkin hale getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Denizden son 5 yılda 2 bin 913 metreküp, 5 ayda 150 metreküp çöp toplandı”

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin son 5 yılda ve bu yılın ilk 5 ayında denizde gerçekleştirdiklerini çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Seçer, “Büyükşehir Belediyesi, deniz yüzeyinde yaptığımız çalışmalarda 2014’ten bu yana yaklaşık olarak 2 bin 913 metreküp çöp toplama gerçekleştirmiş. 2019’un son 5 ayında ise yaklaşık 150 metreküp çöp toplandı. Diğer taraftan, gemilere yönelik çalışmalarda 2014’ten bu yana bin 74 denetim yapılmış ve 159 gemiye ceza kesilmiş. Bu yılın ilk 5 ayında ise 68 denetimde 2 gemiye ceza kesilmiş. Bu yıl bir düşüş söz konusu. Bunun temel nedeni; gemilerin denizlere verdiği istenmeyen atıkların cezası son derece ağır. Bu tabi ki bir caydırıcı özellik” ifadelerini kullandı.

Mikro plastiklerin de Mersin için önemli bir sorun olduğuna işaret eden Seçer, bunlar çok küçük parçacıklar olduğu için aletlerle toplama şansları olmadığını belirterek, “Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımız bazı projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Kısa süre sonra bu sorunu ortadan kaldıracak neticeler alacağız” şeklinde konuştu.