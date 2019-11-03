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(Özel) Meşe ağacının mangal kömürü olma yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 11:40 | Son Güncelleme

Kayseri’de, geleneksel yöntemlerle uzun ve zahmetli süren mangal kömürü üretim çalışmaları devam ediyor.Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının açmış olduğu ihaleler sonrasında ormanlık alanlardan toplanan ömrünü tamamlamış meşe ağaçları, geleneksel yöntemlerle mangal kömürüne dönüştürülüyor.

Kayseri’de, geleneksel yöntemlerle uzun ve zahmetli süren mangal kömürü üretim çalışmaları devam ediyor.
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının açmış olduğu ihaleler sonrasında ormanlık alanlardan toplanan ömrünü tamamlamış meşe ağaçları, geleneksel yöntemlerle mangal kömürüne dönüştürülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığının açmış olduğu ihaleye giren ve Yahyalı ilçesindeki ormanlık alanda çalışmalara başlayan Ramazan Oruç, "Tarım ve Orman Bakanlığı dikili satış olarak meşeler ihaleye çıkıyor. Biz de ihaleye giriyoruz ve ömrünü tamamlamış olan meşe ağaçlarını keserek traktörlerle getiriyoruz. Bunları düz bir alanda tek tek diziyoruz. Odunları dizdikten sonra samanlıyoruz ve üzerine toprak atıyoruz" dedi.
Yapılan işlemin ardından ateş yakıldığını ve 15 gün geceli gündüzlü ateşin başında beklediklerini anlatan Ramazan Oruç, "15 gün bekledikten sonra odunları toprağın altından çıkarıyoruz. Bunları tırmık ve küreklerle çuvallara koyarak satışa hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.

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