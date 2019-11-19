HABER

(Özel) Metrelerce yükseklikte dünya evine girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 09:10 | Son Güncelleme

Bursa’da yaşayan ve yaptıkları bir tırmanışta evlenme kararı alan dağcı çift, kayalıkların üstünde, deniz manzarası eşliğinde metrelerce yükseklikte yapılan törenle dünya evine girdi.Bursa’da öğretmenlik yapan ve aynı zamanda dağcılık merakı bulunan Sevda Oruç ve Semih Keskin, bir süre önce evlenme kararı aldı.

Bursa’da yaşayan ve yaptıkları bir tırmanışta evlenme kararı alan dağcı çift, kayalıkların üstünde, deniz manzarası eşliğinde metrelerce yükseklikte yapılan törenle dünya evine girdi.
Bursa’da öğretmenlik yapan ve aynı zamanda dağcılık merakı bulunan Sevda Oruç ve Semih Keskin, bir süre önce evlenme kararı aldı. Sevdikleriyle birlikte unutulmaz bir nikah için arayışa geçen doğa dostu çift, her zaman tırmanış yaptıkları Gündoğdu Tepesi’nde nikah kıymak için karar aldı. Nikah için hazırlıklara başlayan çift, 17 Kasım Pazar günü için nikah tarihi alarak hazırlıklara başladı. Nikah günü 1 saatlik zorlu tırmanışın ardından Gündoğdu Tepesi’ne ulaşan çift, kayalıkların tepesinde, Marmara Denizi manzarası eşliğinde nikah kıyarak dünya evine girdi. Nikah memuru evlilik cüzdanını geline teslim ederken, Sevda Oruç ve Semih Keskin çiftinin dünya evine girdiği bu unutulmaz anlarına, her zaman beraber tırmanış yaptıkları ULUDAK (Uludağ Dağcılık Kulübü) üyeleri de eşlik etti. Nikah sonrası Gündoğdu Tepesi’nde düğün dansı yapan çift, insanların doğaya ait olduğunu ve kendilerinin de bunun için böyle bir karar aldıklarını söyledi.
Doğayı sevdikleri için böyle bir yerde nikah kıymak istediklerini söyleyen Sevda Oruç, "Çünkü doğaya aitiz, doğayı seviyoruz. Nikahımızı da her zaman geldiğimiz ve mutlu olduğumuz Gündoğdu Tepesi’nde yapmak istedik" dedi.
Kendilerini hür hissettikleri, her zaman geldikleri bir yerde nikah kıydıklarını söyleyen Semih Keskin ise, "Kendim gibi hissettiğim bir alanda özgür bir şekilde nikah kıymak istiyorduk. Çünkü Sevda da ben de dört duvar arasında, kapalı bir alanda nikah kıymak istemedik. Burası da zaten çok sık geldiğimiz, kendimizi iyi hissettiğimiz Gündoğdu Tepesi’ni tercih ettik. Mutluyum, hem hayat arkadaşımla birlikte bir yola girdim, hem de böyle bir ortamda nikah kıyma hayalimizi gerçekleştirdiğim için ayrıca mutlu oldum" diye konuştu.
Genç çiftin en mutlu anında dağcılar olarak yanlarında bulunduklarını söyleyen ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk ise, “Sevda ve Semih kardeşlerimiz bugün Gündoğdu kayalıklarında nikah kıydılar. Biz de çiftimizi bu mutlu anında yalnız bırakmayarak yanlarında bulunduk. Güzel bir günü beraber geçirdiğimiz arkadaşlarımıza mutluluklar diliyoruz" şeklinde konuştu.

PARTNER Ünlü oyuncudan skandal itiraf: İntikam için onun kocasıyla... Ünlü oyuncudan skandal itiraf: İntikam için onun kocasıyla...
Bu mahallede kadınlar çocuklarını kocalarına emanet edip kahveye gidiyorBu mahallede kadınlar çocuklarını kocalarına emanet edip kahveye gidiyor
Yalova’da susuzluk sinyalleriYalova’da susuzluk sinyalleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da Aliço'dan Yamaç'ı yıkan sözler!

Çukur'da Aliço'dan Yamaç'ı yıkan sözler!

AK Parti'den Pelin Gündeş Bakır için ihraç talebi

AK Parti'den Pelin Gündeş Bakır için ihraç talebi

ABD'nin skandal açıklaması sonrası AB'den flaş uyarı!

ABD'nin skandal açıklaması sonrası AB'den flaş uyarı!

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

ABD'den skandal açıklama! Meşrulaştırdılar!

ABD'den skandal açıklama! Meşrulaştırdılar!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika İzmir merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

BM, Bolivya'da taraflar arasında diyalog sağlamaya çalışıyor

BM, Bolivya'da taraflar arasında diyalog sağlamaya çalışıyor

Çin’de kömür madeninde patlama! Çok sayıda ölü var

Çin’de kömür madeninde patlama! Çok sayıda ölü var

Mali'de askeri birliğe terörist saldırı: Çok sayıda ölü var!

Mali'de askeri birliğe terörist saldırı: Çok sayıda ölü var!

Türkiye-İran sınırında deprem

Türkiye-İran sınırında deprem

EYP atılan park halindeki minibüs yandı

İstanbul'da gece yarısı EYP alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.