(Özel) Metris Cezaevi’nin telleri ‘umut’ kilitleriyle doldu

Metris Cezaevi’ni çevreleyen teller ‘umut’ kilitleriyle doldu. Yüzlerce asma kilidin takıldığı teller Paris’teki aşıklar köprüsünü andırsa da bu kilitleri aşıklar değil mahkum yakınları asıyor.

Paris’teki Seine Nehri üzerinde bulunan Pont des Arts Köprüsü’ne her yıl binlerce kişi asma kilit takarak dilek tutuyor. Eşlerin ve sevgililerin ilgisiyle ünlenen Pont des Arts Köprüsü gibi Metris Cezaevi’nin telleri de asma kilitlerle doldu. Metris Cezaevi’ndeki kilitlerin farkı ise bu kilitleri aşıklar değil mahkum yakınları ‘umut’ için takıyor. Sevdikleri tahliye olanlar bir daha aynı şeyi yaşamamak için, içeride olanlar ise sevdiklerine bir an önce kavuşmak için tellere asma kilit asıyor.

“Çıktıktan sonra bir daha gelmeyelim diye asıyorlar”

Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na yakınlarını görmek için gelen vatandaşlardan Mehmet Çambel, “Ankara’dan geliyorum oğlum için. Bu kilitleri bir daha gelmesinler diye asıyorlar. Çıktıktan sonra bir daha gelmeyelim diye asıyorlar. Umut için tabi. Burada neler var. Ben 18 aydır her hafta oğlumun yanına geliyorum. Ben de astım” dedi.