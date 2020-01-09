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  4. (ÖZEL) Metro boşluğuna düşen vatandaşın davasına devam edildi

(ÖZEL) Metro boşluğuna düşen vatandaşın davasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 09:35 | Son Güncelleme

Sarıyer’de İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenin çökmesiyle boşluğa düşen vatandaşın, firma yetkililerine açtığı davaya devam edildi.

Sarıyer’de İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenin çökmesiyle boşluğa düşen vatandaşın, firma yetkililerine açtığı davaya devam edildi. Davada tanık olarak dinlenen Metro İstanbul yetkilileri yüklenici firmanın hatası olduğunu ileri sürdü.
Sarıyer’deki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda 27 Şubat 2018’de yürüyen merdivenin çökmesi sonucu boşluğa düşen Mehmet Ali Erik, olayda ihmalinin olduğunu iddia ettiği firmalara tazminat davası açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya Mehmet Ali Erik’in avukatı Rahvira Partokyan ile Metro İstanbul’un avukatı Cemile Ünlü katıldı.

“İkaz ve önlem görmedim”
Duruşmada olay anında Mehmet Ali Erik’in yanında olan arkadaşı Dilber Bozkuş tanık olarak dinlendi. Tanık Bozkuş, “Olay günü yürüyen merdivenler çok yoğun olduğu için biz taş merdivenlerden inelim dedik. Birkaç adım attıktan sonra gürültü duydum. Geriye dönüp baktığımda Mehmet Ali Erik’i göremedim. ‘Beni kurtarın’ şeklinde birinin bağırdığını duydum. Yaklaşık 1,5 saat çalışmalar devam etti. İtfaiye gelerek, yandan kesmek sureti ile Mehmet Ali Erik’i çıkardık, kendisi yaralıydı. Bacaklarında, göğüs bölgesinde ve kollarında ezilme ile sıkışmaya bağlı morarmalar vardı. Yürüyen merdivenleri vatandaşların kullanmaması için herhangi bir ikaz ve önlem görmedim” ifadelerini kullandı.

“Yüklenici firmanın sorumlu olduğunu düşünüyoruz”
Yargılamaya ilişkin duruşmada tanık olarak dinlenen Metro İstanbul’un bakım mühendisi Mehmet Ali Sargın, “Yürüyen merdiven bariyer ile kapatılmıştı. Kendisi çalışmadığı halde insanlar yürüyen merdivenin üzerinden aşağıya yürüyerek indiği sırada revizyon işleri ile uğraşan firma çalışanları hatalı fren yaptığı için yolcuların aşırı yüküne dayanamayıp bağlantı sistemi koparak yürüyen merdiven hareket etmiştir. Yolculardan kim yaptı bilmiyoruz ancak davacı dışında bir yolcunun bariyeri kaldırarak bu merdivenin kullanıma sebebiyet verdiğini görüntülerden izledik. Yüklenici firmanın bu olaydan sorumlu olduğunu düşünüyoruz” dedi.
“Bariyeri her nasılsa biri kaldırmış”
Metro İstanbul şirketinde birim amiri olarak görev alan Erhan Karaca ise, “Bariyerin mevcut olduğunu gördüm. Her nasılsa sonradan biri tarafından kaldırılmış. Vatandaşların tamir ve bakım yapılacak yürüyen merdiveni kullanmaya başladığını, bu sırada davacının yürüyen merdivenden düştüğünü görmedim. Bakım işini yapan firmanın çalışanları geldi. Kendilerinin unuttuğu işi bizzat kendim inerek onların getirdiği halatlarla yürüyen merdiven sistemini mekanik olarak bağladım” şeklinde konuştu.
Mahkeme, taraf vekillerinin tanık beyanlarına karşı yazılı olarak beyan bildirmeleri ve varsa toplanacak delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

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