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(Özel) Metrobüste küfürlü yer kavgası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 10:00 | Son Güncelleme

E-5 karayolu Sefaköy mevkisinde metrobüse binen 2 şahıs, körük bölümündeki yer nedeniyle tartışmaya başladı.

E-5 karayolu Sefaköy mevkisinde metrobüse binen 2 şahıs, körük bölümündeki yer nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerine küfürler yağdıran şahıslardan biri diğerine, “seni çok kötü yaparım” diyerek tehdit etti. Kameralara yansıyan kavga vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde E-5 karayolu Sefaköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Sefaköy istasyonundan metrobüse binen 2 kişi, yer olmaması nedeniyle araçların birbirine bağlanması sağlayan körüğe geldi. Burada şahıslar yer nedeniyle birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar küfür etmeye başladı. Tansiyonun bir anda yükseldiği olayda vatandaşlar araya girerek tarafları uzaklaştırdı. Ancak körükte tutulan genç küfür etmeyi sürdürerek çevresindeki demirlere vurmaya başladı. Uzaklaştırılan gencin karşılık vermeye devam etmesi üzerine körükteki genç, “seni çok kötü yaparım” diyerek tehdit etmeye başladı. Bir süre birbirlerini tehdit ederek küfürleşen gençleri vatandaşlar ayırdı.
Yaşananlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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