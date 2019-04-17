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(özel) Meyve tezgâhlarında ’mevsim değişikliği’

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 10:22 | Son Güncelleme

İlkbahar mevsiminin başlaması ve havaların da ısınmasıyla birlikte kış meyvelerinin tezgâhlardaki yerini bahar meyveleri almaya başladı.Çilek, erik ve karadut gibi meyvelerin satışına başlayan pazarcılar, fiyatların mevsim şartlarına göre normal seviyelerde olduğunu belirterek, ilerleyen aylarda fiyatların daha da düşmesini öngördüklerini dile getirdiler.

(özel) Meyve tezgâhlarında ’mevsim değişikliği’

İlkbahar mevsiminin başlaması ve havaların da ısınmasıyla birlikte kış meyvelerinin tezgâhlardaki yerini bahar meyveleri almaya başladı.
Çilek, erik ve karadut gibi meyvelerin satışına başlayan pazarcılar, fiyatların mevsim şartlarına göre normal seviyelerde olduğunu belirterek, ilerleyen aylarda fiyatların daha da düşmesini öngördüklerini dile getirdiler. Kısa süre içerisinde kış meyvelerini tezgâhlardan kaldırmaya hazırlanan pazar esnafı, şeftali ve kiraz gibi meyvelerinin satışına da önümüzdeki haftadan itibaren başlamaya hazırlanıyor.

“Abartıyorlar bazı yerlerde ‘Şöyle zam var, böyle zam var’ diye”
Eskişehir’de uzun yıllardır pazarcılık yapan Emin Özkaya, bahar meyvelerinin bir kısmının satışına başladıklarını, önümüzdeki günlerde de kış meyvelerinin satışını tamamen sonlandıracaklarını vurgulayarak, “Şuanda bahar meyvelerinin satışları yeni başladı. Yeşil erik, çilek, çağla, karadut gibi meyveler var. Bunlar ülkemizde yetişen meyveler. Satışlar yeni başladı. 3 sene önceki fiyatlarla hemen hemen aynı fiyatta satıyoruz. Abartıyorlar bazı yerlerde ‘Şöyle zam var, böyle zam var’ diye. Mevcut enflasyona göre şuan meyve fiyatları bizim gözümüzde ucuz. 3 yıl önce de ben aynı çağlayı 15 liraya sattım, 3 sene sonra da 10 liraya, 15 liraya satıyorum. Karadut da öyle, çilek de öyle. Pahalılık ile bir alakası yok” şeklinde konuştu.

“Şuan çilek, karadut, çağla ve eriği herkese öneririm”
Önümüzdeki günlerde kiraz, kayısı ve şeftali gibi meyvelerin satışına da başlayacaklarını belirten Özkaya, şunları kaydetti:
“1 hafta veya 10 gün sonra kış meyvelerini terk edeceğiz. Bahar meyvelerini tezgâhlarımızda toplu bir şekilde yer aldıracağız. Havaların ısınması ve meyvelerin bollaşmasıyla fiyatlar daha da düşecektir. Düşmek zorunda. Bu hep böyle gidecek diye bir kanunumuz yok. Gün gelecek 1 liraya satacağız, gün gelecek 5 liraya satacağız. İlgi ve talep şuan durmadan artıyor. Çünkü fiyatlar makul olduğu için insanlar gidip 2 kilo elma alacağına yarım kilo çilek alıyor meyve isteğini gidermiş oluyor. Şuan çilek, karadut, çağla ve eriği herkese öneririm. Bunun yanında ananas ve muzu da bırakmamalarını tavsiye ederim.”

(özel) Meyve tezgâhlarında ’mevsim değişikliği’

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