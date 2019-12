(Özel) Mikrofonu görünce hamuru bırakıp muhabirliğe başladı

Balıkesir’in Karesi İlçe Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve eşi Pelin Orkan, Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli çocuklarla birlikte kurabiye ve pizza yaptı. Pizza ve kurabiye yapımında engelli çocuklara yardım eden Dinçer ve Pelin Orkan, elde edilen ürünleri yine onlarla birlikte afiyetle yedi. Düzenlenen etkinlikte kurabiye yapan 10 yaşındaki Umutcan Aslan, “1, 2, 3 kayıt” demeden mikrofona konuşmadı.

Karesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farklı bir etkinliğe imza attı. Engelli çocukların sosyalleşmesini sağlamayı amaçlanan etkinlikte 35 engelli çocuk, İMKB Mesleki ve Teknik Lisesi Gıda Bölümü öğrencileriyle bir araya getirildi. İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Bölümü öğrencileri, engelli çocuklarla birlikte kurabiye ve pizza yaptı. Düzenlenen etkinlikte kurabiye yapan engelli Umutcan Aslan “1, 2, 3 kayıt” demeden mikrofona konuşmadı.

Belediye Başkanı Orkan: "Pizza ve kurabiye yaparken yüzlerindeki mutluluğu gördüm"

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan düzenlenen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu hafta bilindiği gibi Dünya Engelliler Günüyle ilgili haftamız başlamış bulunmakta. Biz bunun ilk gününde ‘Birlikte Pişirelim, Birlikte Yiyelim’ Projesini başlattık. Burada engelli çocuklarımızın pişirmesine tanık olduk ve bunların hazırlanma aşamasına da tanık olduk. Onlar o kadar mutlular ki bir kere ben en baştan beri şunu söylüyorum; bu çocuklarımızı evlerde sıkmayalım, darboğaz etmeyelim. Alalım onları bu tip etkinliklerle, sosyal faaliyetlerle, sportif etkinliklerle onları sosyalleştirelim. Bu etkinlik de buna örneklerden birisiydi. Şu an ailelerle birlikte bulunan bu çocuklarımıza önce hazırlama, akabinde pişirme, sonrasında da yenmesiyle ilgili birlikte yapacağız. Ama çocukları ben gezerken o yüzlerindeki, gözlerindeki neşeyi, o mutluluğu gördüm. İşte bu inanın her şeye bedel. Bizim için en önemli şey o. Çocuklarımız bizim için en önemli değerler, geleceğimiz, her şeyimiz onlar. Biz onlara bu katkıyı sağlamaktan onur duyuyoruz. Bu hafta boyunca da bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Bu çalışmalara ayrıca bu yıl film de ekledik. Biz engelli çocuklarımızla beraber bir film de yaptık. İnşallah tüm izleyiciler bunu beğenir diye düşünüyorum. Biz engellileri unutmadık, lütfen tüm halkımız da unutmasın. Beraber yaşayalım, beraber canlanalım, beraber büyüyelim inşallah” diye konuştu.